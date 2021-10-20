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Posted 20 октября 2021, 08:36

Published 20 октября 2021, 08:36

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Ожидайте: приморские синоптики изменили прогноз на выходные

Ожидайте: приморские синоптики изменили прогноз на выходные

20 октября 2021, 08:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
На выходных 23–24 октября в Приморском крае ожидается тёплая погода, температура воздуха может подняться до +16°С и выше. Об этом сообщают в Примпогоде.

Холоднее всего будет в ночь на субботу, 23 октября. Столбики термометров во внутренних районах региона будут на уровне 0…-8°С, а на побережье — около +1…+6°С.

Днём на большей части территории края потеплеет до +10…+16°С, при этом на северо-востоке Приморья будет лишь +3…+9°С.

Ещё теплее в регионе станет в воскресенье, 24 октября. И ночью, и днём температура воздуха будет на 1-3°С выше субботних отметок.

Осадков не ожидается.

«В воскресенье ветер во Владивостоке ослабеет, станет теплее еще на 1 — 3 градуса», — добавили в Примпогоде.

Схожую погоду синоптики предвидят во Владивостоке. В ночные часы субботы столбики термометров опустятся до +3…+6°С, а днём в городе потеплеет до +10…+12°С.

Напомним, в середине октября в Приморском крае выпал снег. Как писало «Восток-Медиа», фотографии белой пелены быстро распространились в соцсетях.

#Новости#Общество#Погода
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