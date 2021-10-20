Потеплеет ли в Приморье? Синоптики озвучили прогноз на ближайшие сутки

Posted 20 октября 2021, 04:20
Published 20 октября 2021, 04:20
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как сообщили в «Примпогоде», ночь на 21 октября будет довольно холодной: -3…-9 градусов, на севере столбики термометров опустятся до -15 градусов. Только на юге края будет тепло — около ноля.
Днём четверга начнёт постепенно теплеть — до +7…+12 градусов. На севере будет от +3 до +6 градусов - в среднем холоднее, чем в центральных районах.
Во Владивостоке среда и четверг будут сухими и ясными, но довольно холодными. Максимальная температура — +7 градусов. При этом в четверг потеплеет на 1-3 градуса — ветер стихнет, и по ощущениям будет ещё теплее.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморские синоптики составили прогноз аномалий на последний осенний месяц. Как рассказали специалисты «Примгидромета», ноябрь ожидается достаточно сухой — осадки будут, но меньше среднего многолетнего значения.