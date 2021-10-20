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Posted 20 октября 2021, 04:20

Published 20 октября 2021, 04:20

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Потеплеет ли в Приморье? Синоптики озвучили прогноз на ближайшие сутки

Потеплеет ли в Приморье? Синоптики озвучили прогноз на ближайшие сутки

20 октября 2021, 04:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Среда в Приморье выдалась холодной и ветреной — виной тому антициклон, обрушившийся на регион. Дождей и снега в эти дни не ожидается, ночью по-прежнему будут морозными.

Как сообщили в «Примпогоде», ночь на 21 октября будет довольно холодной: -3…-9 градусов, на севере столбики термометров опустятся до -15 градусов. Только на юге края будет тепло — около ноля.

Днём четверга начнёт постепенно теплеть — до +7…+12 градусов. На севере будет от +3 до +6 градусов - в среднем холоднее, чем в центральных районах.

Во Владивостоке среда и четверг будут сухими и ясными, но довольно холодными. Максимальная температура — +7 градусов. При этом в четверг потеплеет на 1-3 градуса — ветер стихнет, и по ощущениям будет ещё теплее.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморские синоптики составили прогноз аномалий на последний осенний месяц. Как рассказали специалисты «Примгидромета», ноябрь ожидается достаточно сухой — осадки будут, но меньше среднего многолетнего значения.

#Новости#Общество#Владивосток
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