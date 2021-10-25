«Я — куриная грудка»: приморцы обсуждают признание девушки

Posted 25 октября 2021, 11:07
Published 25 октября 2021, 11:07
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
«При входе в ТЦ показала QR-код. Его просканировали и сказали, что я — куриная грудка по 271,90, и выгнали», — приводит забавный скриншот паблик vdk_news24.
В комментариях обсудили актуальную шутку.
«Замутил на зеленке ковидный QR код, в ТЦ охранники вслед кричали «Эй, астраханский арбуз по 35 рублей за кило, куда пошёл!»;
«Не понял, а что не так? Дешево, что ли? Это же куриный код, а не говяжий»;
«Цена такая хорошая…»;
«Ахаха, я посмеялся прямо!»
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на неделе внимание всех жителей Приморья привлекла информация о введении в регионе проверки «ковидных» QR-кодов.
Как ожидается, нововведение вступит в силу уже 15 ноября. Сканировать QR-коды будут на входе сотрудники учреждений культуры, фитнес-центров, ресторанов и кафе.