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Posted 25 октября 2021, 11:07

Published 25 октября 2021, 11:07

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

«Я — куриная грудка»: приморцы обсуждают признание девушки

«Я — куриная грудка»: приморцы обсуждают признание девушки

25 октября 2021, 11:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Приморья обсуждают забавную историю, которую рассказала в социальных сетях одна из пользователей. Впрочем, эту историю можно назвать скорее мемом, чем реальным случаем.

«При входе в ТЦ показала QR-код. Его просканировали и сказали, что я — куриная грудка по 271,90, и выгнали», — приводит забавный скриншот паблик vdk_news24.

В комментариях обсудили актуальную шутку.

«Замутил на зеленке ковидный QR код, в ТЦ охранники вслед кричали «Эй, астраханский арбуз по 35 рублей за кило, куда пошёл!»;

«Не понял, а что не так? Дешево, что ли? Это же куриный код, а не говяжий»;

«Цена такая хорошая…»;

«Ахаха, я посмеялся прямо!»

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на неделе внимание всех жителей Приморья привлекла информация о введении в регионе проверки «ковидных» QR-кодов.

Как ожидается, нововведение вступит в силу уже 15 ноября. Сканировать QR-коды будут на входе сотрудники учреждений культуры, фитнес-центров, ресторанов и кафе.

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