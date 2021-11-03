Очень сильные осадки и штормовой ветер: мощная стихия идёт на Приморье – прогноз

Posted 3 ноября 2021, 09:49
Published 3 ноября 2021, 09:49
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как сообщают синоптики «Примпогоды», непогоду вызовет глубокий циклон, во власти которого окажется территория края уже в понедельник, 8 ноября.
В этот день, а также во вторник, 9 ноября, на большей части региона ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде дождя. В отдельных районах края стихия синоптики прогнозируют особенно мощный разгул стихии: более 50 мм осадков за 12 часов. Ливни будут сопровождаться сильным ветром, который на побережье достигнет штормовых значений.
После того, как непогода немного отступит, жителей края ждут новые испытания: на территории региона существенно похолодает, и приморцы ощутят морозное «дыхание зимы». В среду, 10 ноября, и в четверг, 11 ноября, в Приморье ожидается неустойчивая погода, временами будет идти снег. Ночью ударят морозы до –10 °С, днём столбики термометров не поднимутся выше –4...+5°С.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что ливневой дождь и штормовой ветер в начале следующей недели пообещал приморцам и главный синоптик края Борис Кубай.