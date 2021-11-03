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Posted 3 ноября 2021, 09:49

Published 3 ноября 2021, 09:49

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Очень сильные осадки и штормовой ветер: мощная стихия идёт на Приморье – прогноз

3 ноября 2021, 09:49
Более 50 мм осадков за 12 часов может выпасть в отдельных районах Приморья в начале новой недели. Край готовится к удару мощной стихии, которая будет сопровождаться штормовым ветром.

Как сообщают синоптики «Примпогоды», непогоду вызовет глубокий циклон, во власти которого окажется территория края уже в понедельник, 8 ноября.

В этот день, а также во вторник, 9 ноября, на большей части региона ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде дождя. В отдельных районах края стихия синоптики прогнозируют особенно мощный разгул стихии: более 50 мм осадков за 12 часов. Ливни будут сопровождаться сильным ветром, который на побережье достигнет штормовых значений.

После того, как непогода немного отступит, жителей края ждут новые испытания: на территории региона существенно похолодает, и приморцы ощутят морозное «дыхание зимы». В среду, 10 ноября, и в четверг, 11 ноября, в Приморье ожидается неустойчивая погода, временами будет идти снег. Ночью ударят морозы до –10 °С, днём столбики термометров не поднимутся выше –4...+5°С.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что ливневой дождь и штормовой ветер в начале следующей недели пообещал приморцам и главный синоптик края Борис Кубай.

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