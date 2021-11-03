Очень сильные осадки и штормовой ветер: мощная стихия идёт на Приморье – прогноз

В этот день, а также во вторник, 9 ноября, на большей части региона ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде дождя. В отдельных районах края стихия синоптики прогнозируют особенно мощный разгул стихии: более 50 мм осадков за 12 часов. Ливни будут сопровождаться сильным ветром, который на побережье достигнет штормовых значений.