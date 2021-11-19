Это будет «день жестянщика»: подробности о мощной стихии, идущей на Приморье

Posted 19 ноября 2021, 09:59
Published 19 ноября 2021, 09:59
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Уже с понедельника край окажется во власти глубокого циклона. На большую территорию региона обрушатся осадки в виде дождя и снега – от умеренных до очень сильных.
Так, в понедельник, 22 ноября, Приморье накроют дожди. Временами они будут переходить в снег. На дорогах образуется гололедица, а на провода может налипнуть снежная масса. Ситуацию усугубит и сильный ветер, который на побережье достигнет штормовых значений.
Минимальная температура воздуха составит +2...-8 °С, на северо-востоке ударят морозы до -9...-15 °С. Максимальная температура будет на уровне -5...+4 °С, лишь на востоке края ещё будет тепло: здесь столбики термометров поднимутся до +5...+10 °С.
Во вторник, 23 ноября, на территории края станет ещё холоднее. Осадки полностью перейдут в снег, который будет сильным на севере края. На дорогах сохранится гололёд, местами поднимется метель. Температура воздуха составит от 0 до -10 °С.
В среду, 24 ноября, снежный циклон уйдёт на север Японского моря, и непогода немного стихнет. Лишь местами в крае сохранится небольшой снег. Однако ветер будет по-прежнему сильным. Ночью будет морозно, днём столбики термометров поднимутся на 1-4 градуса.
Во Владивостоке в первой половине понедельника будет идти дождь, после обеда он перейдёт в снег. Временами осадки будут сильными, задует штормовой ветер. Утром в дальневосточной столице ещё будет тепло: +6…+8 °С, однако с середины дня резко похолодает, и столбики термометров рухнут до 0... -2 °С.
В ночь на вторник снег прекратится, однако будет холоднее, а дороги станут по-настоящему опасными из-за гололёда. Днём на улице сохранится минусовая температура, будет дуть сильный северный ветер.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в период на 22–23 ноября МЧС региона объявило в Приморье экстренное предупреждение.