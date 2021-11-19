Это будет «день жестянщика»: подробности о мощной стихии, идущей на Приморье

Во Владивостоке в первой половине понедельника будет идти дождь, после обеда он перейдёт в снег. Временами осадки будут сильными, задует штормовой ветер. Утром в дальневосточной столице ещё будет тепло: +6…+8 °С, однако с середины дня резко похолодает, и столбики термометров рухнут до 0... -2 °С.