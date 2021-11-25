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Posted 25 ноября 2021, 05:58

Published 25 ноября 2021, 05:58

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Переболевшим коронавирусом сахалинцам продлят срок сертификатов до года

25 ноября 2021, 05:58
Сюжет
COVID-19
Сахалинские врачи одобрили продление до года электронных сертификатов для переболевших коронавирусом. Сейчас документ действует шесть месяцев. Ранее с инициативой выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Владимир Путин предложение поддержал.

По словам главного внештатного инфекциониста министерства здравоохранения Сахалинской области Оксаны Солониной, инициатива очень своевременна. Доля повторно заразившихся составляет всего 0,74%. Однако через полгода после болезни всё же рекомендуется сделать прививку.

— Наша общая задача — довести заболеваемость коронавирусной инфекцией и количество летальных исходов от неё до минимальных значений, — объяснила Оксана Солонина.

Специалист также добавила, что самыми уязвимыми к COVID-19 остаются сахалинцы и курильчане, которые не сделали прививку, и люди с хроническими заболеваниями.

#Новости#Сахалин#Путин#COVID-19#QR-коды
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