Переболевшим коронавирусом сахалинцам продлят срок сертификатов до года

Posted 25 ноября 2021, 05:58
Published 25 ноября 2021, 05:58
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
По словам главного внештатного инфекциониста министерства здравоохранения Сахалинской области Оксаны Солониной, инициатива очень своевременна. Доля повторно заразившихся составляет всего 0,74%. Однако через полгода после болезни всё же рекомендуется сделать прививку.
— Наша общая задача — довести заболеваемость коронавирусной инфекцией и количество летальных исходов от неё до минимальных значений, — объяснила Оксана Солонина.
Специалист также добавила, что самыми уязвимыми к COVID-19 остаются сахалинцы и курильчане, которые не сделали прививку, и люди с хроническими заболеваниями.