vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря 2021, 06:13

Published 7 декабря 2021, 06:13

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Борис Кубай — про ненормальную погоду в Приморье и следующий снежный циклон

7 декабря 2021, 06:13
Сюжет
Погода
Начальник Примгидромета Борис Кубай рассказал, как долго продержится оттепель в Приморье, и когда в регионе ожидается новая непогода.

В Приморье сейчас наблюдается аномально тёплая для данного времени погода, при этом в сети уже появляются различные прогнозы об ухудшении синоптической ситуации. Как обстоят дела в регионе, рассказал главный синоптик края.

«Само слово „аномалия“ означает не нормально. Эта ненормальность обусловлена сложившимся характером циркуляции в верхних слоях атмосферы, когда так называемый индекс зональности явно превалирует над индексом меридиональности», — сказал Кубай.

Это значит, что над Приморским краем происходит перенос воздушных масс, а на проникновение холодного арктического воздуха со стороны Якутии стоит блок. Этим и обусловлен высокий температурный фон и ночью, и днём.

Всю вторую декаду месяца, говорит Кубай, с запада на восток будут двигаться малоразвитые барические ложбины и барические гребни, а вместе с ними малоактивные атмосферные фронты. Они то и будут вызывать небольшие осадки.

«Где-то на побережье капнет дождь, где-то снег, а где-то — всё вместе. В северных и центральных районах это однозначно небольшой снег», — сказал синоптик.

Прохождение одной такой ложбины придётся на пятницу, 10 декабря. Но, сразу заметил начальник Примгидромета, никаких катаклизмов в связи с этим не ожидается.

Затем ожидается понижение температуры воздуха, но оно будет умеренным и кратковременным. На юге побережья сохранятся не очень низкие отрицательные температуры (-1… -5 градусов) будут сменяться с не очень высокими положительными (+2… +5 градусов). Скорее всего с понедельника, 20 декабря, начнётся похолодание.

«По крайней мере до 20 декабря, активных циклонов со значительными снегопадами не ожидается. В среднем декабрь в Приморье в этом году будет существенно теплее обычного», — уточнил главный синоптик региона.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что и наступившая неделя в Приморье будет аномально тёплой — синоптики говорят, что температура воздуха в ближайшие дни будет существенно превышать норму. В столице Дальнего Востока 29 ноября был установлен новый температурный рекорд — превышен максимум 72-летней давности.

#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Борис Кубай
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика