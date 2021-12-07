Борис Кубай — про ненормальную погоду в Приморье и следующий снежный циклон

Затем ожидается понижение температуры воздуха, но оно будет умеренным и кратковременным. На юге побережья сохранятся не очень низкие отрицательные температуры (-1… -5 градусов) будут сменяться с не очень высокими положительными (+2… +5 градусов). Скорее всего с понедельника, 20 декабря, начнётся похолодание.