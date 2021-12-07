Борис Кубай — про ненормальную погоду в Приморье и следующий снежный циклон

Posted 7 декабря 2021, 06:13
Published 7 декабря 2021, 06:13
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
В Приморье сейчас наблюдается аномально тёплая для данного времени погода, при этом в сети уже появляются различные прогнозы об ухудшении синоптической ситуации. Как обстоят дела в регионе, рассказал главный синоптик края.
«Само слово „аномалия“ означает не нормально. Эта ненормальность обусловлена сложившимся характером циркуляции в верхних слоях атмосферы, когда так называемый индекс зональности явно превалирует над индексом меридиональности», — сказал Кубай.
Это значит, что над Приморским краем происходит перенос воздушных масс, а на проникновение холодного арктического воздуха со стороны Якутии стоит блок. Этим и обусловлен высокий температурный фон и ночью, и днём.
Всю вторую декаду месяца, говорит Кубай, с запада на восток будут двигаться малоразвитые барические ложбины и барические гребни, а вместе с ними малоактивные атмосферные фронты. Они то и будут вызывать небольшие осадки.
«Где-то на побережье капнет дождь, где-то снег, а где-то — всё вместе. В северных и центральных районах это однозначно небольшой снег», — сказал синоптик.
Прохождение одной такой ложбины придётся на пятницу, 10 декабря. Но, сразу заметил начальник Примгидромета, никаких катаклизмов в связи с этим не ожидается.
Затем ожидается понижение температуры воздуха, но оно будет умеренным и кратковременным. На юге побережья сохранятся не очень низкие отрицательные температуры (-1… -5 градусов) будут сменяться с не очень высокими положительными (+2… +5 градусов). Скорее всего с понедельника, 20 декабря, начнётся похолодание.
«По крайней мере до 20 декабря, активных циклонов со значительными снегопадами не ожидается. В среднем декабрь в Приморье в этом году будет существенно теплее обычного», — уточнил главный синоптик региона.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что и наступившая неделя в Приморье будет аномально тёплой — синоптики говорят, что температура воздуха в ближайшие дни будет существенно превышать норму. В столице Дальнего Востока 29 ноября был установлен новый температурный рекорд — превышен максимум 72-летней давности.