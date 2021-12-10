Снова в школу: не все проценты банков прошли проверку на калькуляторе

Posted 10 декабря 2021, 07:10
Published 10 декабря 2021, 07:10
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
У СберБанка журналисты изучили самый привлекательный с точки зрения рекламируемой выгоды «СберВклад Прайм». По нему обещана доходность в размере 8% годовых, вносить на свой счёт надо от 100 тысяч рублей. Банк уточняет, что есть возможность пополнять и снимать проценты.
Калькулятор доходности показывает, что с базовой для исследования суммы в 300 тысяч рублей за год вкладчик получит 23,997 тысячи рублей. Но это — при условии годовой подписки СберПрайм+, без которой 8% становятся 7%. Цена вопроса — 3,99 тысячи рублей. Иначе «накапает» за 12 месяцев лишь 20 тысяч рублей, что по факту даже меньше 7%.
Кроме того, снимать проценты действительно можно, но с потерей в деньгах –примерно 0,3%. В нагрузку идёт табу на то, чтобы перекладывать и снимать деньги с других ваших вкладов в Сбере.
ВТБ предлагает, на взгляд авторов аналитики, более удобный калькулятор доходности. Кроме демонстрации процентов он подбирает максимально выгодный для исходных условий клиента тип вклада.
Для условий мониторинга подошли два: «История успеха» и «Выгодное начало». Ставка по первому — 7,5%, причём в экспериментальном варианте она была разогнана выставленными условиями срок/размер. В итоге доход — 33,78 тысячи рублей. По второму при большем проценте — 8% — почему-то набегает за год 24,329 тысячи рублей. Эта сумма с 8% — больше, чем 8% у Сбера.
Сайт Альфа-Банка скромен в части вариаций по вкладам. Ведущее предложение — «Альфа-Вклад».
Исходные 300 тысяч рублей на год дают при заявленных 7,76% доходности 23,28 тысячи рублей к первоначальной сумме.
Добавление опций «пополнение» и «частичное снятие» уменьшает ставку ненамного — до 7,23% или 21,69 тысячи рублей в течение года.
Калькулятор доходности «Открытия» идентичен тому, что есть у ВТБ. Стоит ввести условия, и он предложит подходящие варианты вкладов.
По вкладу «Надёжный партнёр» предлагает увеличенную ставку для зарплатных клиентов и пенсионеров. Она составит 7,4% годовых с доходом в размере 22, 2 тысячи рублей. Но, поскольку это касается не всех клиентов, авторы исследования сочли логичным рассмотреть вклад «Надёжный». Его сопровождает приписка «наша лучшая ставка»: 7,2% или 21, 6 тысячи рублей с 300 тысяч за год.
Тинькофф предлагает условия по аналогии с Альфа-Банком. Взамен вариаций на тему вкладов — «Выгодный вклад онлайн». По нему обещано «открыть вклад с пополнением и частичным изъятием» и ставкой до 7,88% годовых.
Дальше аналогия с Альфа-Банком нивелируется, и предложение больше напоминает условия Сбера. Пополнять вклад в самом деле можно. Но, если начать это делать раньше чем через месяц, вместо 7,76% сразу выйдет 6%. А если убрать флажок с графы «Оставлять проценты», надо готовиться к минусу в размере 0,15% или 800 рублей. В итоге — 23,29 тысячи рублей, но только при условии платной подписки Tinkoff Pro стоиомостью 200 рублей в месяц или 2,4 тысячи рублей в год. Без неё — минус 1,5% или 4,79 тысячи рублей, а на руки — 21,29 тысячи рублей.
В итоге, как и в предыдущем анализе «Золотого Рога» по части предлагаемых банками финансовых продуктов, пальма первенства отдана ВТБ. За ним следует Альфа-Банк, потом «Открытие». Тинькофф даёт неплохие проценты, но его «сгубила» платная подписка. Первым в рейтинге, но с конца, как и в прошлый раз стал СберБанк. Он «отличился» дорогими платными подписками, чрезмерно заманчивыми слоганами в рекламе и условием «заморозки» вкладов.