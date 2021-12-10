Снова в школу: не все проценты банков прошли проверку на калькуляторе

Дальше аналогия с Альфа-Банком нивелируется, и предложение больше напоминает условия Сбера. Пополнять вклад в самом деле можно. Но, если начать это делать раньше чем через месяц, вместо 7,76% сразу выйдет 6%. А если убрать флажок с графы «Оставлять проценты», надо готовиться к минусу в размере 0,15% или 800 рублей. В итоге — 23,29 тысячи рублей, но только при условии платной подписки Tinkoff Pro стоиомостью 200 рублей в месяц или 2,4 тысячи рублей в год. Без неё — минус 1,5% или 4,79 тысячи рублей, а на руки — 21,29 тысячи рублей.