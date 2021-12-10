ВТБ выдает каждую пятую Дальневосточную ипотеку

«Льготные условия Дальневосточной ипотеки стимулируют крупных инвесторов развивать строительный сектор ДФО и создавать для его жителей комфортные условия покупки жилья. Программа направлена на повышение качества жизни населения и позволяет развивать стратегически важный для нашей страны регион. Именно поэтому в рамках Восточного экономического форума ВТБ принял решение первым из банков обнулить ставку по ней на весь срок кредита. Сейчас мы выдаем каждую пятую ипотеку в рамках программы на Дальнем Востоке среди всех участников, а в целом с начала работы по ней мы провели сделки на 24 млрд рублей. Считаем, что господдержка в ДФО должна и дальше динамично развиваться. Ее потенциал можно раскрыть за счет добавления в периметр программы новых территорий, распространения условий на социальные категории населения, а также увеличивая предельный возраст заемщиков. Такие решения помогут большему числу семей жить в комфортных новых домах», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.