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Posted 13 декабря 2021, 02:04

Published 13 декабря 2021, 02:04

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Девушка с криминальным прошлым совершила аморальный поступок в Приморье

Девушка с криминальным прошлым совершила аморальный поступок в Приморье

13 декабря 2021, 02:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Мошенник
Девушка с криминальным прошлым обворовала свою пожилую знакомую, пользуясь её доверием. Приморскую преступницу не остановила даже важность этих средств для жертвы, как сообщают в краевом управлении МВД.

Деньги 22-летняя девушка смогла украсть, когда её пожилая знакомая попросила нечистую на руку гражданку сходить за лекарствами. Зная пин-код от карты, преступница сняла со счёта 19 600 рублей.

«Женщина знала, что знакомая собирает денежные средства на лечение, но, тем не менее, совершила кражу», — отметили в управлении МВД по Приморью.

Как выяснили полицейские, в прошлом воровка уже была судима за такое же преступление, а сейчас состоит на учёте. Помимо этого, за недолгую жизнь девушка успела родить ребёнка и получить ограничение в родительских правах.

Причины такого решения не сообщаются, однако это может быть связано с поведением молодой матери — гражданка «нигде не работает» и ведёт «аморальный образ жизни».

Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, который пригласил к себе девушку, а наутро проснулся без телефона и денег.

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#Новости#Общество#Мошенник
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