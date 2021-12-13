Девушка с криминальным прошлым совершила аморальный поступок в Приморье

Posted 13 декабря 2021, 02:04
Published 13 декабря 2021, 02:04
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Деньги 22-летняя девушка смогла украсть, когда её пожилая знакомая попросила нечистую на руку гражданку сходить за лекарствами. Зная пин-код от карты, преступница сняла со счёта 19 600 рублей.
«Женщина знала, что знакомая собирает денежные средства на лечение, но, тем не менее, совершила кражу», — отметили в управлении МВД по Приморью.
Как выяснили полицейские, в прошлом воровка уже была судима за такое же преступление, а сейчас состоит на учёте. Помимо этого, за недолгую жизнь девушка успела родить ребёнка и получить ограничение в родительских правах.
Причины такого решения не сообщаются, однако это может быть связано с поведением молодой матери — гражданка «нигде не работает» и ведёт «аморальный образ жизни».
Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, который пригласил к себе девушку, а наутро проснулся без телефона и денег.