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Posted 13 декабря 2021, 18:39

Published 13 декабря 2021, 18:39

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Россиянам рассказали, как правильно выбирать искусственную елку

Россиянам рассказали, как правильно выбирать искусственную елку

13 декабря 2021, 18:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Руководитель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин посоветовал, на что именно нужно обращать внимание при покупке искусственной новогодней ели, и какие изделия приобретать категорически не рекомендуется.

Самым главным показателем, по словам эксперта, является запах, сообщает RT. По его словам, наличие последнего говорит о том, что при изготовлении елки использовались некачественные материалы, и использование такого изделия может привести к проблемам со здоровьем. Тем более, что у многих этот новогодний символ украшает жилое помещение до двух недель или даже больше. Так что запах — первое, что должно насторожить при выборе искусственной елки.

Кроме того, по словам Павла Шапкина, производители нередко комбинируют качественные и более дешевые материалы. И в таком случае изделие может быстро потерять «товарный» вид. Иногда чтобы определить дефект достаточно тщательно осмотреть и потрогать дерево. Самым же лучшим и безопасным материалом для изготовления елки, по мнению эксперта, является полиэтилен.

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