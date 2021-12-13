Россиянам рассказали, как правильно выбирать искусственную елку

Posted 13 декабря 2021, 18:39
Published 13 декабря 2021, 18:39
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Самым главным показателем, по словам эксперта, является запах, сообщает RT. По его словам, наличие последнего говорит о том, что при изготовлении елки использовались некачественные материалы, и использование такого изделия может привести к проблемам со здоровьем. Тем более, что у многих этот новогодний символ украшает жилое помещение до двух недель или даже больше. Так что запах — первое, что должно насторожить при выборе искусственной елки.
Кроме того, по словам Павла Шапкина, производители нередко комбинируют качественные и более дешевые материалы. И в таком случае изделие может быстро потерять «товарный» вид. Иногда чтобы определить дефект достаточно тщательно осмотреть и потрогать дерево. Самым же лучшим и безопасным материалом для изготовления елки, по мнению эксперта, является полиэтилен.