Школьники Тюмени стали участниками диктанта, посвященного Дню Конституции

Posted 13 декабря 2021, 16:45
Published 13 декабря 2021, 16:45
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Как информирует Megatyumen.ru, в мероприятии приняли участие школьники 9, 10 и 11 классов школы № 60 на улице Николая Федорова в Тюмени. Организатором акции выступило Российское движение школьников (РДШ).
Диктант проводился в форме тестирования, учащимся надо было дать ответы на 20 вопросов, выбрав один единственный верный вариант. Вопросы касались девять глав первого раздела Конституции России.
Результаты диктанта планируется объявить до 24 декабря. Проверить свои ответы школьники могут в личном кабинете на официальном сайте РДШ, там же можно будет скачать сертификат об участии в диктанте.
Кроме того, тюменцы также приняли участие во Всероссийском правовом диктанте. На сайте юрдиктант.рф жители областной столицы ответили на 40 вопросов, которые охватывали разные темы: семейные, гражданские, трудовые права, а также права соотечественников и Конституции РФ.