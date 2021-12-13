Сколько приморских семей могут позволить себе новый автомобиль?

Posted 13 декабря 2021, 04:22
Published 13 декабря 2021, 04:22
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Способными купить машину считаются те приморцы, которые могут взять кредит на авто и тратить до половины дохода семьи на ежемесячные выплаты и траты, связанные с поддержанием машины на ходу.
Если позволить машину до 700 000 рублей в кредит могут 22,5% семей края, то кредит на авто среднего класса — за 1,8 миллиона рублей — взять и обслуживать могут только 6,4% приморских семей.
На кредит для покупки элитной машины стоимостью 6 миллионов рублей могут замахнуться всего 0,64% семей региона.
На фоне большей части регионов страны такая статистика выглядит достойно — Приморье находится на 17 месте в РФ по способности граждан брать и выплачивать кредиты на машины разных ценовых сегментов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о резком падении продаж автомобилей в России. Больше всего показатель снизился в сегменте массовых авто.