vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря 2021, 04:22

Published 13 декабря 2021, 04:22

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Сколько приморских семей могут позволить себе новый автомобиль?

Сколько приморских семей могут позволить себе новый автомобиль?

13 декабря 2021, 04:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Автомобили
Купить недорогую новую машину стоимостью до 700 000 рублей могут 22,5% приморских семей. Более дорогие авто доступны гораздо меньшему числу жителей региона, как сообщает РИА Новости.

Способными купить машину считаются те приморцы, которые могут взять кредит на авто и тратить до половины дохода семьи на ежемесячные выплаты и траты, связанные с поддержанием машины на ходу.

Если позволить машину до 700 000 рублей в кредит могут 22,5% семей края, то кредит на авто среднего класса — за 1,8 миллиона рублей — взять и обслуживать могут только 6,4% приморских семей.

На кредит для покупки элитной машины стоимостью 6 миллионов рублей могут замахнуться всего 0,64% семей региона.

На фоне большей части регионов страны такая статистика выглядит достойно — Приморье находится на 17 месте в РФ по способности граждан брать и выплачивать кредиты на машины разных ценовых сегментов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о резком падении продаж автомобилей в России. Больше всего показатель снизился в сегменте массовых авто.

Материалы по теме
В России упали продажи автомобилей люксового класса «У бедных кончились деньги»: в России рухнули продажи автомобилей
#Новости#Общество#Автомобили
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика