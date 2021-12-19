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Posted 19 декабря 2021, 08:40

Published 19 декабря 2021, 08:40

Modified 17 августа 2022, 09:10

Updated 17 августа 2022, 09:10

Приморский вор «поработал» в «любимом» магазине, стоя прямо под камерой

19 декабря 2021, 08:40
Сюжет
Соцсети
Неизвестный вор украл в приморском магазине кошелёк, попав на запись камеры наблюдения. По словам знакомых с ситуацией людей, эта торговая точка пользуется популярностью среди преступников.

Видеозапись кражи появилась в инстаграм-паблике nadega inform.

На кадрах виден некий мужчина, делающий покупки в магазине одежды. У себя за спиной он держит чей-то кошелёк, пытаясь спрятать его под куртку втайне от других покупателей.

«Магазин...очень полюбили мелкие воришки, ходят к ним как на работу уже. Эй, чувак, верни кошелёк который ты увел», - обратились к вору сотрудники магазина.

Пользователей соцсетей возмутили действия воров вроде героя видео.

  • «Как не стыдно? Работать не пробовали, здоровые лбы?»;
  • «Это только одного заметили! Я уверена, там воруют больше».

Ранее «Восток-Медиа» писало о действиях приморской парочки воров - мужчина и женщина под видом покупателей проходили в торговый зал и воровали товар.

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