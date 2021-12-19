Приморский вор «поработал» в «любимом» магазине, стоя прямо под камерой

Posted 19 декабря 2021, 08:40
Published 19 декабря 2021, 08:40
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
Видеозапись кражи появилась в инстаграм-паблике nadega inform.
На кадрах виден некий мужчина, делающий покупки в магазине одежды. У себя за спиной он держит чей-то кошелёк, пытаясь спрятать его под куртку втайне от других покупателей.
«Магазин...очень полюбили мелкие воришки, ходят к ним как на работу уже. Эй, чувак, верни кошелёк который ты увел», - обратились к вору сотрудники магазина.
Пользователей соцсетей возмутили действия воров вроде героя видео.
Ранее «Восток-Медиа» писало о действиях приморской парочки воров - мужчина и женщина под видом покупателей проходили в торговый зал и воровали товар.