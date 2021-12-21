Ученые назвали главные опасности штамма «Омикрон»

«Омикрон» отличается наличием большого количества мутаций. Их настолько много, что антитела плохо распознают вирус, уточнил Александр Чепурнов. По его словам, наличие вируса в человеческом организме к тяжелому течению заболевания пока не приводит, однако, в перспективе ситуация может кардинально измениться.