Ученые назвали главные опасности штамма «Омикрон»

Posted 21 декабря 2021, 11:24
Published 21 декабря 2021, 11:24
Modified 1 сентября 2022, 03:06
Updated 1 сентября 2022, 03:06
Главные особенности «Омикрона» раскрыл российский вирусолог Александр Чепурнов. Как сообщает infox.ru, в настоящее время медики четко прослеживают эволюцию нового штамма в сторону стремительного размножения и более тесных контактов с рецептором, из которого он попадает в клетку.
«Омикрон» отличается наличием большого количества мутаций. Их настолько много, что антитела плохо распознают вирус, уточнил Александр Чепурнов. По его словам, наличие вируса в человеческом организме к тяжелому течению заболевания пока не приводит, однако, в перспективе ситуация может кардинально измениться.
Эксперт указал на тот факт, что следует детально изучить постковидный синдром у перенесших штамм «Омикрон». Болезнь бесследно не проходит, предупредил вирусолог.
Первая опасность нового штамма заключается в постковидном синдроме. Вторая — это отсутствие ответа на вопрос, есть ли риски рекомбинаций между «Омикроном» и «Дельтой». Сюрпризы здесь могут быть самые разные, резюмировал вирусолог.