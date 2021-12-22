Инвестиции в будущее: «Терминал Астафьева» подводит итоги социальной программы 2021

Нижнее поле стадиона «Водник» реконструировано в рамках заключенного соглашения о развитии между «Терминалом Астафьева» и футбольным клубом «Океан». После реконструкции футболисты и болельщики «Океана» получили новый, комфортный и долговечный стадион. Здесь уже установлены удобные для болельщиков, антивандальные, кресла на 2500 человек. Новое ограждение будет с трех сторон поля, а не только одной, как было раньше. Строители уложили новый газон последнего поколения, сертифицированный ФИФА, корейской компании KONYGREEN. Это покрытие позволит команде «Океан» выступать на профессиональном уровне. Стоимость реконструкции на данном этапе составила более 30 миллионов рублей. Весной, к новому сезону, строители добавят дополнительные мощности освещения, после чего поле официально будет открыто ярким спортивным праздником. А пока футболисты «Океана» провели на своем новом домашнем поле первую тренировку, на которой главный тренер Александр Тихоновецкий подвел итоги сезона.