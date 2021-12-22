«КоулСтар» получил разрешение на реализацию проекта в Приморье

Первые разговоры о строительстве нового терминала в бухте Безымянная появились ещё в 2019 году. Новый объект должен получить название «Морской порт Аврора». Стоимость инициативы в 2019 году оценивалась примерно в 57,8 млрд рублей. Более 17,6 млрд рублей — затраты на возведение угольного терминала, 25,2 млрд — на нефтеналивной терминал. Суммарная стоимость железнодорожных подходов к будущему порту — 11,2 млрд рублей. Инвестор намерен построить дополнительно около 80 км железнодорожных путей, которые в перспективе будут переданы РЖД. Терминал планируется построить за три с половиной года.