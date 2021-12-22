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Posted 22 декабря 2021, 04:38

Published 22 декабря 2021, 04:38

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

«КоулСтар» получил разрешение на реализацию проекта в Приморье

22 декабря 2021, 04:38
Компания «КоулСтар» приступает к возведению терминала по перевалке сыпучих грузов в Приморье. Как стало известно, Росморречфлот согласовал предприятию Эдуарда Худайнатова декларацию о намерениях инвестировать в строительство порта. Речь идет о проекте в посёлке Дунай (порт Восточный).

Первые разговоры о строительстве нового терминала в бухте Безымянная появились ещё в 2019 году. Новый объект должен получить название «Морской порт Аврора». Стоимость инициативы в 2019 году оценивалась примерно в 57,8 млрд рублей. Более 17,6 млрд рублей — затраты на возведение угольного терминала, 25,2 млрд — на нефтеналивной терминал. Суммарная стоимость железнодорожных подходов к будущему порту — 11,2 млрд рублей. Инвестор намерен построить дополнительно около 80 км железнодорожных путей, которые в перспективе будут переданы РЖД. Терминал планируется построить за три с половиной года.

В компании «Коулстар» также сообщили, что уже подписаны соглашения с судостроительным заводом «Звезда» на производство 5 балкерных судов класса «Панамакс», которые способны перевозить до 80 тысяч тонн груза. Сухогрузы такого уровня уислят не только собственные логистические возможности при транспортировке угля на экспорт, но и помогут оказывать логистические услуги другим участникам отрасли.

«Коулстар» — крупнейшая в России угледобывающая компания. Она имеет лицензии на разведку и добычу каменного угля в границах участков «Майрыхский» и «Бейский-Западный» Бейского каменноугольного месторождения (Республика Хакасия) и участка «Богатырь» Горловского угольного бассейна (Новосибирская область).

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