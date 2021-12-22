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Posted 22 декабря 2021, 10:00

Published 22 декабря 2021, 10:00

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Такого не было 12 лет, ветер — обжигающий: погода в Приморье сошла с ума

Такого не было 12 лет, ветер — обжигающий: погода в Приморье сошла с ума

22 декабря 2021, 10:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Мороз
В последние выходные декабря, 25-26 числа, в Приморском крае сильно похолодает, местами до -45 градусов. Аномально низкая температура воздуха будет сопровождаться обжигающим ветром, как сообщают в Примпогоде.

Серьёзные заморозки ожидаются уже в ночь на субботу, 26 декабря, на большей части территории края ожидается -29… -36, а в горной местности похолодает до -38… -45 градусов.

Чуть теплее ночью будет в прибрежной территории, где столбики термометров останутся в рамках -20… -27 градусов.

Днём в субботу на побережье ожидается -13… -19, а вот во внутренних районах края будет -20… -28 градусов.

Немного потеплеет в воскресенье, 26 декабря. По прогнозам синоптиков, ночью в среднем по региону будет около -24… -32, в горах ожидается -34… -40, а на берегу -16… -23 градусов.

«Среднесуточная температура воздуха по-прежнему будет ниже нормы на 7 градусов. Штормовое предупреждение сохранится», — добавили в Примпогоде.

Ситуация во Владивостоке будет особенно серьёзной — в ночь на субботу похолодает до -23… -25, днём потеплеет максимум до -18… -22 градусов.

За последние 20 лет такие холода в эти даты отмечались лишь в 2000 и 2009 годах. Вместе с морозами жителей города ждёт обжигающий зимний ветер. В воскресенье температура воздуха вырастет на 2-3 градуса.

Ранее «Восток-Медиа» писало об объявлении в регионе 5-дневного штормового предупреждения.

#Новости#Общество#Мороз
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