Теряют до 400 тысяч: новый способ обмана придумали российские мошенники

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жительница Приморья отдала 30 000 рублей «своему племяннику», когда тот позвонил ей и попросил перевести ему крупную сумму. Вскоре выяснилось, что получателем денег оказался злоумышленник. Мужчина, чей голос был очень похож на голос племянника 67-летней женщины, позвонил ей и попросил перевести ему деньги, чтобы откупиться от полицейских.