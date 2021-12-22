Теряют до 400 тысяч: новый способ обмана придумали российские мошенники

Posted 22 декабря 2021, 01:54
Published 22 декабря 2021, 01:54
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Как сообщают «Известия», суть предложения состоит в том, что пенсионер оформляет «полный набор: диагностика и ремонт бытовой техники, батарей и окон по ценам выше рыночных.
Отмечается, что мастера маскируют свои «одноразовые» фирмы под те, которые известны в городе, часто представляясь чужим брендом. При этом просят немалые деньги — порой до нескольких сотен тысяч.
Максимальный известный размер сметы — 412 тысяч рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жительница Приморья отдала 30 000 рублей «своему племяннику», когда тот позвонил ей и попросил перевести ему крупную сумму. Вскоре выяснилось, что получателем денег оказался злоумышленник. Мужчина, чей голос был очень похож на голос племянника 67-летней женщины, позвонил ей и попросил перевести ему деньги, чтобы откупиться от полицейских.