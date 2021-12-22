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Posted 22 декабря 2021, 01:54

Published 22 декабря 2021, 01:54

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Теряют до 400 тысяч: новый способ обмана придумали российские мошенники

Теряют до 400 тысяч: новый способ обмана придумали российские мошенники

22 декабря 2021, 01:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Мошенники
В России мошенники развили давний способ обмана — под видом мастеров коммунальных услуг. Теперь они приходят в дома пенсионеров с предложением оформить подписку на ремонт.

Как сообщают «Известия», суть предложения состоит в том, что пенсионер оформляет «полный набор: диагностика и ремонт бытовой техники, батарей и окон по ценам выше рыночных.

Отмечается, что мастера маскируют свои «одноразовые» фирмы под те, которые известны в городе, часто представляясь чужим брендом. При этом просят немалые деньги — порой до нескольких сотен тысяч.

Максимальный известный размер сметы — 412 тысяч рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жительница Приморья отдала 30 000 рублей «своему племяннику», когда тот позвонил ей и попросил перевести ему крупную сумму. Вскоре выяснилось, что получателем денег оказался злоумышленник. Мужчина, чей голос был очень похож на голос племянника 67-летней женщины, позвонил ей и попросил перевести ему деньги, чтобы откупиться от полицейских.

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#Новости#Россия#Мошенники
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