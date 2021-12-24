«Такого больше 10 лет не было»: на Владивосток наступает самая холодная ночь

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Температура воздуха в Приморье с 22 декабря опустилась до аномально низких показателей. При этом потепление ожидается ещё очень не скоро.

Как рассказали в «Примпогоде», уже третий день в Приморье царит холодный антициклон из Якутии, выхолаживая воздух до экстремально низких значений. Пик холода ожидается в ночь на субботу, 25 декабря. На Приморье придёт циклон со снегом, который только понизит температуру воздуха. Ночью до -30…-39, в горных районах холод до -45, в прибрежных — около -25 градусов. В воскресенье основной циклонический вихрь покинет край, слегка потеплеет. Во Владивостоке ночь на субботу, 25 декабря, будет самой холодной с начала зимы, столбики термометров опустятся ниже — 26 градусов. Ухудшит ситуацию и сильный северо-западный ветер. Отмечается, что такие холода в конце декабря в последний раз были в 2000 и 2009 годах. В воскресенье осадков не ожидается, сохранится северо-западный порывистый ветер, потеплеет на 1-4 градуса. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в 2021 году на территории Приморья наблюдались 16 опасных погодных явлений — от ливней до аномальной жары. Обо всех угрозах такого плана удалось узнавать заранее благодаря сотрудникам Примгидромета.