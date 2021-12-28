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Posted 28 декабря 2021, 18:30

Published 28 декабря 2021, 18:30

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

МИД РФ: Перспективы отключения страны от SWIFT отсутствуют

28 декабря 2021, 18:30
Глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский отметил, что реальных перспектив отключения России от международной банковской системы SWIFT не видно.

Он сообщил, что SWIFT- это частная международная компания, поэтому не понятно, как в США будут выполнять собственные угрозы. Об этом сообщает RT.

Биричевский также рассказал о больших рычагах давления у США. Однако Россия готова к любым неожиданным ситуациям, добавил он.

Отмечается, что экс-заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский выдвинул предложение об отключении РФ от SWIFT в виде предупреждения.

Немецкий политолог Янис Клюге сказал, что данный вариант нереалистичен.

#Новости#Экономика
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