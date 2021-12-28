МИД РФ: Перспективы отключения страны от SWIFT отсутствуют

Posted 28 декабря 2021, 18:30
Published 28 декабря 2021, 18:30
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Он сообщил, что SWIFT- это частная международная компания, поэтому не понятно, как в США будут выполнять собственные угрозы. Об этом сообщает RT.
Биричевский также рассказал о больших рычагах давления у США. Однако Россия готова к любым неожиданным ситуациям, добавил он.
Отмечается, что экс-заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский выдвинул предложение об отключении РФ от SWIFT в виде предупреждения.
Немецкий политолог Янис Клюге сказал, что данный вариант нереалистичен.