vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря 2021, 07:19

Published 29 декабря 2021, 07:19

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Будет морозно: синоптики уточнили прогноз на новогоднюю ночь в Приморье

Будет морозно: синоптики уточнили прогноз на новогоднюю ночь в Приморье

29 декабря 2021, 07:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Последний день в году в Приморье будет достаточно ветреным и холодным. Погода испортится уже 30 декабря.

Как уточнили специалисты «Примпогоды», утром последнего дня года будет очень холодно — около -25…-34 градусов. В горных районах — до -42 градусов, а на побережье около -17…-24 градусов.

День будет не менее морозным, около -18…-24, в прибрежный районах около -10…-17 градусов. Местами выпадет снег, но серьёзных осадков не ожидается.

Во Владивостоке 31 декабря также будет неприятным и холодным, ночью около -20…-23 градусов, после обеда потеплеет до -14…-17 градусов. Также ситуацию усугубит резкий ветер. В ночь на 1 января — мороз до -21 градуса.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие особенности объединяют почти все ночи на 1 января за прошедшие 20 лет. Синоптики уточнили, что новогодняя ночь 2021 года была умеренно морозной и с сильным северным ветром, а 1 января 2021 года был холодным, ветреным и без снега.

Материалы по теме
Тысячи приморцев останутся без света и горячей воды под Новый год«Вот спасибо»: приморцы встретят Новый год под -32Мэрия Владивостока разместила программу праздника на Новый Год
#Новости#Общество#Погода#Новый год
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика