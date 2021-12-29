Будет морозно: синоптики уточнили прогноз на новогоднюю ночь в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие особенности объединяют почти все ночи на 1 января за прошедшие 20 лет. Синоптики уточнили, что новогодняя ночь 2021 года была умеренно морозной и с сильным северным ветром, а 1 января 2021 года был холодным, ветреным и без снега.