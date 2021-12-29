Будет морозно: синоптики уточнили прогноз на новогоднюю ночь в Приморье

Posted 29 декабря 2021, 07:19
Published 29 декабря 2021, 07:19
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Как уточнили специалисты «Примпогоды», утром последнего дня года будет очень холодно — около -25…-34 градусов. В горных районах — до -42 градусов, а на побережье около -17…-24 градусов.
День будет не менее морозным, около -18…-24, в прибрежный районах около -10…-17 градусов. Местами выпадет снег, но серьёзных осадков не ожидается.
Во Владивостоке 31 декабря также будет неприятным и холодным, ночью около -20…-23 градусов, после обеда потеплеет до -14…-17 градусов. Также ситуацию усугубит резкий ветер. В ночь на 1 января — мороз до -21 градуса.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие особенности объединяют почти все ночи на 1 января за прошедшие 20 лет. Синоптики уточнили, что новогодняя ночь 2021 года была умеренно морозной и с сильным северным ветром, а 1 января 2021 года был холодным, ветреным и без снега.