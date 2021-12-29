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Posted 29 декабря 2021, 06:17

Published 29 декабря 2021, 06:17

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Спорим, зевнёте? Редкое зрелище попало на видео в Приморье

Спорим, зевнёте? Редкое зрелище попало на видео в Приморье

29 декабря 2021, 06:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Животные
В зоопарке на Садгороде показали практически уникальное зрелище — зевающую змею. Так эти рептилии делают очень редко.

Как рассказали специалисты зоопарка, челюсти змеи расходятся в разные стороны под самым странным углом. Это происходит потому, что они недостаточно сочленены и ходят очень свободно.

Зоологи отмечают, что это движение нельзя считать обычным зевком — так змеи вправляют свои челюсти после еды.

«Рептилия широко открывает пасть и смотрится это для кого-то страшно, но в то же время мило», — отметили в зоопарке.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зоопарк на Садгороде опубликовал в своем Instagram «шок-контент». Видео с прогулкой австралийского страуса Эму, утопающего лапами в снегу, действительно удивляет. На опубликованных кадрах видно, как теплолюбивый австралиец важно прогуливается ясным декабрьским днем по ослепительно белому снегу. Специалисты зоопарка поспешили успокоить своих подписчиков. Оказывается эти страусы уже давно «местные».

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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Животные
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