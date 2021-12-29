Спорим, зевнёте? Редкое зрелище попало на видео в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зоопарк на Садгороде опубликовал в своем Instagram «шок-контент». Видео с прогулкой австралийского страуса Эму, утопающего лапами в снегу, действительно удивляет. На опубликованных кадрах видно, как теплолюбивый австралиец важно прогуливается ясным декабрьским днем по ослепительно белому снегу. Специалисты зоопарка поспешили успокоить своих подписчиков. Оказывается эти страусы уже давно «местные».