Спорим, зевнёте? Редкое зрелище попало на видео в Приморье

Posted 29 декабря 2021, 06:17
Published 29 декабря 2021, 06:17
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Как рассказали специалисты зоопарка, челюсти змеи расходятся в разные стороны под самым странным углом. Это происходит потому, что они недостаточно сочленены и ходят очень свободно.
Зоологи отмечают, что это движение нельзя считать обычным зевком — так змеи вправляют свои челюсти после еды.
«Рептилия широко открывает пасть и смотрится это для кого-то страшно, но в то же время мило», — отметили в зоопарке.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зоопарк на Садгороде опубликовал в своем Instagram «шок-контент». Видео с прогулкой австралийского страуса Эму, утопающего лапами в снегу, действительно удивляет. На опубликованных кадрах видно, как теплолюбивый австралиец важно прогуливается ясным декабрьским днем по ослепительно белому снегу. Специалисты зоопарка поспешили успокоить своих подписчиков. Оказывается эти страусы уже давно «местные».