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Posted 7 января 2022, 07:30

Published 7 января 2022, 07:30

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Из кафе во Владивостоке эвакуировали 30 человек

Из кафе во Владивостоке эвакуировали 30 человек

7 января 2022, 07:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
Приморские спасатели потушили пожар в популярном приморском кафе на улице Светланской. Сообщается, что в заведении загорелась кухня и посетителей пришлось срочно эвакуировать.

Пожар произошел ранним утром шестого января, но заведение уже было наполнено людьми. Из горящего здания эвакуировали 30 человек. На кухне кафе загорелось масло во фритюре, площадь возгорания составила один квадратный метр. Огнеборцы прибыли на место через пять минут, на место пожара прибыли пять сотрудников МЧС, была задействована одна единица пожарной техники.

Отметим, что пятого числа стало известно о пожаре в одной из точек приготовления шаурмы в Большом Камне. Утрата шокировала многих горожан. Информация о пожаре появилась в инстаграм-паблике bkamen_news.

На кадрах виден ларёк, из которого валит столб огня и дыма. Рядом стоит пожарная машина, экипаж подбирается к горящей точке общепита с пожарным шлангом.

#Новости#Происшествие
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