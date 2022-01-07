Из кафе во Владивостоке эвакуировали 30 человек

Пожар произошел ранним утром шестого января, но заведение уже было наполнено людьми. Из горящего здания эвакуировали 30 человек. На кухне кафе загорелось масло во фритюре, площадь возгорания составила один квадратный метр. Огнеборцы прибыли на место через пять минут, на место пожара прибыли пять сотрудников МЧС, была задействована одна единица пожарной техники.