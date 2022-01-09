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Posted 9 января 2022, 02:54

Published 9 января 2022, 02:54

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Заслужили по праву: три десятка спортсменов в Приморье получили почетные звания

9 января 2022, 02:54
Сюжет
Спорт
Почётные, заслуженные звания получили спортсмены Приморья, добившиеся высоких результатов в своих дисциплинах и успешно выступавшие на турнирах международного уровня.

Как сообщается на сайте правительства Приморского края, звания «Заслуженный мастер спорта» и «Мастер спорта России» присвоены целому ряду спортсменов края.

Так, заслуженными мастерами спорта России стали двое кудоистов — двукратные чемпионы мира Константин Караульных и Гегам Манавазян, звания «Мастер спорта России» удостоена спортсменка из Уссурийска Алёна Дударь, она показывает отличные результаты в настольном теннисе.

Звания «Мастер спорта РФ» удостоилась занимающаяся спортивной аэробикой жительница столицы ДФО Владислава Мясковская. А также — каратист Денис Гожин, недавно ставший серебряным призёром международного турнира по киокусинкай Russian Open Junior Cup 2021.

Всего же в прошлом году звание «Мастер спорта России» присвоено 30 приморским спортсменам.

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#Новости#Спорт#Награда
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