Заслужили по праву: три десятка спортсменов в Приморье получили почетные звания

Posted 9 января 2022, 02:54
Published 9 января 2022, 02:54
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Как сообщается на сайте правительства Приморского края, звания «Заслуженный мастер спорта» и «Мастер спорта России» присвоены целому ряду спортсменов края.
Так, заслуженными мастерами спорта России стали двое кудоистов — двукратные чемпионы мира Константин Караульных и Гегам Манавазян, звания «Мастер спорта России» удостоена спортсменка из Уссурийска Алёна Дударь, она показывает отличные результаты в настольном теннисе.
Звания «Мастер спорта РФ» удостоилась занимающаяся спортивной аэробикой жительница столицы ДФО Владислава Мясковская. А также — каратист Денис Гожин, недавно ставший серебряным призёром международного турнира по киокусинкай Russian Open Junior Cup 2021.
Всего же в прошлом году звание «Мастер спорта России» присвоено 30 приморским спортсменам.