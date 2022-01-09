Заслужили по праву: три десятка спортсменов в Приморье получили почетные звания

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Почётные, заслуженные звания получили спортсмены Приморья, добившиеся высоких результатов в своих дисциплинах и успешно выступавшие на турнирах международного уровня.

Как сообщается на сайте правительства Приморского края, звания «Заслуженный мастер спорта» и «Мастер спорта России» присвоены целому ряду спортсменов края. Так, заслуженными мастерами спорта России стали двое кудоистов — двукратные чемпионы мира Константин Караульных и Гегам Манавазян, звания «Мастер спорта России» удостоена спортсменка из Уссурийска Алёна Дударь, она показывает отличные результаты в настольном теннисе. Звания «Мастер спорта РФ» удостоилась занимающаяся спортивной аэробикой жительница столицы ДФО Владислава Мясковская. А также — каратист Денис Гожин, недавно ставший серебряным призёром международного турнира по киокусинкай Russian Open Junior Cup 2021. Всего же в прошлом году звание «Мастер спорта России» присвоено 30 приморским спортсменам. Материалы по теме «Вы давно уже мастер»: спортсмены Приморья получают почетные звания На развитие культуры и спорта в Приморье направят около 5,5 миллиарда рублей