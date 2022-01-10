Медики Приморья предсказывают новый всплеск заболеваемости COVID-19

Posted 10 января 2022, 05:29
Published 10 января 2022, 05:29
Modified 1 сентября 2022, 04:04
Updated 1 сентября 2022, 04:04
Сухая статистика такова: на 10 января за сутки выявлено 240 заразившихся, а в конце декабря за 24 часа выявляли 450 заболевших и выше. Но такому снижению есть простое объяснение.
В министерстве здравоохранения Приморского края пояснили: традиционно в период длительных выходных заболеваемость снижается, тем не менее это не отражает истинную эпидемиологическую обстановку.
Те, кто почувствовал себя плохо накануне каникул, не стали обращаться в больницы и поликлиники, поскольку впереди было 10 дней праздников и можно было отлежаться. Кроме того, всё чаще болезнь протекает в лёгкой форме, а значит, многие опять же не идут к врачам. И выходит: снижение уровня заболеваемости не означает, что эпидемиологическая ситуация в Приморье стабилизировалась.
Министр здравоохранения края Анастасия Худченко отметила: специалисты уже в ближайшую неделю прогнозируют возможный рост заболеваемости и наплыв «постпраздничных» пациентов.
«Сегодня и завтра ожидаем увеличение количества обращающихся. Амбулаторные службы готовы», — сказала министр.
Она порекомендовала пациентам стараться подойти в поликлинику во второй половине дня, когда поток пациентов традиционно спадает.
Напомним статистику: за все время эпидемии коронавирусом заразились 104 993 жителя края, не справились с заболеванием — 1 595 (трое — за последние сутки). На 10 января в Приморье привились 911 748 человек, завершили иммунизацию 716 833.