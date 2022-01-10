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Posted 10 января 2022, 05:29

Published 10 января 2022, 05:29

Modified 1 сентября 2022, 04:04

Updated 1 сентября 2022, 04:04

Медики Приморья предсказывают новый всплеск заболеваемости COVID-19

Медики Приморья предсказывают новый всплеск заболеваемости COVID-19

10 января 2022, 05:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Медицина
Во время и сразу после новогодних праздников в Приморском крае снизилось количество заболевших коронавирусом. Но медики края не видят пока что поводов для веселья и безудержного оптимизма.

Сухая статистика такова: на 10 января за сутки выявлено 240 заразившихся, а в конце декабря за 24 часа выявляли 450 заболевших и выше. Но такому снижению есть простое объяснение.

В министерстве здравоохранения Приморского края пояснили: традиционно в период длительных выходных заболеваемость снижается, тем не менее это не отражает истинную эпидемиологическую обстановку.

Те, кто почувствовал себя плохо накануне каникул, не стали обращаться в больницы и поликлиники, поскольку впереди было 10 дней праздников и можно было отлежаться. Кроме того, всё чаще болезнь протекает в лёгкой форме, а значит, многие опять же не идут к врачам. И выходит: снижение уровня заболеваемости не означает, что эпидемиологическая ситуация в Приморье стабилизировалась.

Министр здравоохранения края Анастасия Худченко отметила: специалисты уже в ближайшую неделю прогнозируют возможный рост заболеваемости и наплыв «постпраздничных» пациентов.

«Сегодня и завтра ожидаем увеличение количества обращающихся. Амбулаторные службы готовы», — сказала министр.

Она порекомендовала пациентам стараться подойти в поликлинику во второй половине дня, когда поток пациентов традиционно спадает.

Напомним статистику: за все время эпидемии коронавирусом заразились 104 993 жителя края, не справились с заболеванием — 1 595 (трое — за последние сутки). На 10 января в Приморье привились 911 748 человек, завершили иммунизацию 716 833.

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#Новости#Медицина#Врачи#COVID-19
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