Медики Приморья предсказывают новый всплеск заболеваемости COVID-19

Те, кто почувствовал себя плохо накануне каникул, не стали обращаться в больницы и поликлиники, поскольку впереди было 10 дней праздников и можно было отлежаться. Кроме того, всё чаще болезнь протекает в лёгкой форме, а значит, многие опять же не идут к врачам. И выходит: снижение уровня заболеваемости не означает, что эпидемиологическая ситуация в Приморье стабилизировалась.