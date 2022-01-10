Сани летом: мэрия Владивостока уже готовится к значимым городским событиям

Самый дорогой аукцион — это, конечно, услуги по организации и проведению цикла мероприятий, посвящённых 162-й годовщине со дня основания города Владивостока. Город готов потратить на эти цели 3 760 000 рублей.Чуть меньше — 3 700 000 рублей — мэрия приготовила на организацию и проведение мероприятий, посвященных 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.