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Posted 10 января 2022, 08:21

Published 10 января 2022, 08:21

Modified 1 сентября 2022, 04:16

Updated 1 сентября 2022, 04:16

Сани летом: мэрия Владивостока уже готовится к значимым городским событиям

Сани летом: мэрия Владивостока уже готовится к значимым городским событиям

10 января 2022, 08:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
В конце уходящего года городская администрация разместила ряд аукционов о проведении главных городских праздников — Дня Победы, дня города и фестивалей — «Мосты» и «Стартинейджер».

30 декабря администрация Владивостока разместила сразу восемь закупок, большая часть которых касается празднования значимых городских событий. Общая сумма всех аукционов превышает 12 миллионов рублей.

Самый дорогой аукцион — это, конечно, услуги по организации и проведению цикла мероприятий, посвящённых 162-й годовщине со дня основания города Владивостока. Город готов потратить на эти цели 3 760 000 рублей.Чуть меньше — 3 700 000 рублей — мэрия приготовила на организацию и проведение мероприятий, посвященных 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Горожане, несомненно, будут рады тому, что общественные мероприятия, несмотря на общемировую вирусную проблему, всё-таки состоятся: по крайней мере, подготовка к ним идёт полным ходом.

#Новости#Общество#Эксклюзив
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