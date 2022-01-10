Сани летом: мэрия Владивостока уже готовится к значимым городским событиям

Posted 10 января 2022, 08:21
Published 10 января 2022, 08:21
Modified 1 сентября 2022, 04:16
Updated 1 сентября 2022, 04:16
30 декабря администрация Владивостока разместила сразу восемь закупок, большая часть которых касается празднования значимых городских событий. Общая сумма всех аукционов превышает 12 миллионов рублей.
Самый дорогой аукцион — это, конечно, услуги по организации и проведению цикла мероприятий, посвящённых 162-й годовщине со дня основания города Владивостока. Город готов потратить на эти цели 3 760 000 рублей.Чуть меньше — 3 700 000 рублей — мэрия приготовила на организацию и проведение мероприятий, посвященных 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Горожане, несомненно, будут рады тому, что общественные мероприятия, несмотря на общемировую вирусную проблему, всё-таки состоятся: по крайней мере, подготовка к ним идёт полным ходом.