Новый мост в Приморье планируют открыть в августе 2022 года

Posted 13 января 2022, 06:57
Published 13 января 2022, 06:57
Modified 1 сентября 2022, 04:21
Updated 1 сентября 2022, 04:21
Как сообщили в региональном правительстве, старый мост на этом месте уже демонтировали. Сейчас рабочие бурят скважины для будущих опор моста. На этом месте пробурено и забетонировано уже 16 скважин — в феврале рабочие будут укладывать мостовые балки.
На мосту появятся три полосы для транспорта и два пешеходных тротуара. Сейчас на этом месте водители проезжают по временной дороге. Также этот же подрядчик параллельно строит ещё два моста — в Фокино и Преображении.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на автомобильной дороге Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово закончилось строительство временного моста через реку Партизанская. Проезд теперь доступен для всех видов транспорта. Новый мост длиной 147 метров подойдет для проезда любых автомобилей и выдержит любое, даже самое плотное движение.