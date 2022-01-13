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Posted 13 января 2022, 06:57

Published 13 января 2022, 06:57

Modified 1 сентября 2022, 04:21

Updated 1 сентября 2022, 04:21

Новый мост в Приморье планируют открыть в августе 2022 года

13 января 2022, 06:57
Сюжет
Мост
В Артёме начали возводить мост через реку Озёрные Ключи. Его открытие запланировано на август 2022 года.

Как сообщили в региональном правительстве, старый мост на этом месте уже демонтировали. Сейчас рабочие бурят скважины для будущих опор моста. На этом месте пробурено и забетонировано уже 16 скважин — в феврале рабочие будут укладывать мостовые балки.

На мосту появятся три полосы для транспорта и два пешеходных тротуара. Сейчас на этом месте водители проезжают по временной дороге. Также этот же подрядчик параллельно строит ещё два моста — в Фокино и Преображении.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на автомобильной дороге Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово закончилось строительство временного моста через реку Партизанская. Проезд теперь доступен для всех видов транспорта. Новый мост длиной 147 метров подойдет для проезда любых автомобилей и выдержит любое, даже самое плотное движение.

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#Новости#Общество#Мост#Артём
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