Закончилось топливо: на Золотом мосту во Владивостоке случилось нелепое ДТП

Posted 13 января 2022, 04:10
Published 13 января 2022, 04:10
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Дорожные инциденты с травмированием приморцев случились в Артёме и Владивостоке. Так, некий автомобилист двигался по Золотому мосту в краевом центре, когда врезался в стоявшую посреди проезжей части машину.
Травмы получили сам водитель, допустивший столкновение, и пассажир стоявшего на дороге транспорта.
Причиной вынужденной остановки автомобиля [посреди моста] стало отсутствие топлива, — отметили в управлении МВД региона.
Самыми частыми нарушениями на дорогах региона за последние сутки оказались неправильное расположение машины на проезжей части, несоблюдение дистанции и ошибки при движении задним ходом.
Хотя количество повреждённых авто достигло 127, показатели аварийности в сравнении с этим же периодом 2021 года снижены. Аварий произошло на 40% меньше, а количество травмированных граждан сократилось на 79%.