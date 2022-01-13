vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января 2022, 04:10

Published 13 января 2022, 04:10

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Закончилось топливо: на Золотом мосту во Владивостоке случилось нелепое ДТП

13 января 2022, 04:10
Сюжет
Происшествие
За период 12–13 января на дорогах Приморского края зафиксировано 69 ДТП, 3 человека получили «травмы различной степени тяжести». Большая часть автомобилистов нарушала одни и те же правила, как сообщают в краевом управлении МВД.

Дорожные инциденты с травмированием приморцев случились в Артёме и Владивостоке. Так, некий автомобилист двигался по Золотому мосту в краевом центре, когда врезался в стоявшую посреди проезжей части машину.

Травмы получили сам водитель, допустивший столкновение, и пассажир стоявшего на дороге транспорта.

Причиной вынужденной остановки автомобиля [посреди моста] стало отсутствие топлива, — отметили в управлении МВД региона.

Самыми частыми нарушениями на дорогах региона за последние сутки оказались неправильное расположение машины на проезжей части, несоблюдение дистанции и ошибки при движении задним ходом.

Хотя количество повреждённых авто достигло 127, показатели аварийности в сравнении с этим же периодом 2021 года снижены. Аварий произошло на 40% меньше, а количество травмированных граждан сократилось на 79%.

Ранее «Восток-Медиа» писало о последствиях циклона на приморских дорогах.

Материалы по теме
Водитель в Приморье сбил 9-летнего ребёнка и сбежал с места аварии«Девушки пострадали»: массовая авария с участием шести машин произошла в Приморье
#Новости#Происшествие#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика