Четыре новых моста построят в Приморье в 2022 году

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В этом году в Приморье будут реконструировать три мостовых перехода и один путепровод через железную дорогу. Отмечается, что указанные стройки будут не единственными — новые начнутся по мере поступления средств из федерального бюджета.

Сейчас идёт набор подрядных организаций. Уже определили первого подрядчика. Им станет компания «Строймост ДВ», которая начнёт работы на путепроводе через железную дорогу на 19-м километре трассы Артем — Находка — порт Восточный. Также в планах — продолжить мосты через реку Царёвка и Петровка на дороге Артём — Находка — порт Восточный. Реконструкция ждёт мост через реку Илистая на автомобильной дороге Сибирцево — Жариково — Комиссарово. В настоящий момент в крае строят шесть мостовых переходов, которые сдадут в эксплуатацию в 2022 году. За последний год в регионе восстанавливают филиалы Примавтодора, предприятие усилили техникой и финансами, что говорит о возможности его выведения на более высокий уровень. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что проект нового мостового сооружения, который должен появиться во Владивостоке вместо Рудневского моста уже отправился на экспертизу. Материалы по теме Новый мост в Приморье планируют открыть в августе 2022 года «Как в Питере»: местный «Мост глупости» «поймал» очередную жертву в Приморье Проект нового крупного моста во Владивостоке пошёл на экспертизу