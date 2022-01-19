Четыре новых моста построят в Приморье в 2022 году

Posted 19 января 2022, 05:52
Published 19 января 2022, 05:52
Modified 1 сентября 2022, 04:19
Updated 1 сентября 2022, 04:19
Сейчас идёт набор подрядных организаций. Уже определили первого подрядчика. Им станет компания «Строймост ДВ», которая начнёт работы на путепроводе через железную дорогу на 19-м километре трассы Артем — Находка — порт Восточный.
Также в планах — продолжить мосты через реку Царёвка и Петровка на дороге Артём — Находка — порт Восточный. Реконструкция ждёт мост через реку Илистая на автомобильной дороге Сибирцево — Жариково — Комиссарово.
В настоящий момент в крае строят шесть мостовых переходов, которые сдадут в эксплуатацию в 2022 году.
За последний год в регионе восстанавливают филиалы Примавтодора, предприятие усилили техникой и финансами, что говорит о возможности его выведения на более высокий уровень.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что проект нового мостового сооружения, который должен появиться во Владивостоке вместо Рудневского моста уже отправился на экспертизу.