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Posted 19 января 2022, 15:57

Published 19 января 2022, 15:57

Modified 1 сентября 2022, 04:19

Updated 1 сентября 2022, 04:19

В Тюмени наказывают за плохую уборку снега во дворах

19 января 2022, 15:57
В областном центре управляющие компании привлекаются к ответственности за некачественную уборку снега на придомовых территориях.

Так, согласно данным с 20 декабря 2021 года, за несоблюдение требований по уборке снега в отношении УК Центрального и Ленинского округов Тюмени составлено 38 и 20 административных протоколов соответственно, информирует Megatyumen.ru.

Ежедневно в рамках городского селекторного совещания специалисты Единого центра оперативного реагирования докладывают мэру Тюмени о темпах уборки автодорог и дворов от снега.

Как сообщили в мэрии, каждый горожанин имеет доступ к геопозиционным данным спецтехники по уборке снега, местоположение и количество уборочных машин в реальном времени можно наблюдать на электронной карте города.

Директор Единого центра оперативного реагирования Андрей Воротников пояснил, что работа по уборке дворов многоквартирных жилых домов производится согласно графику. В случае, если УК допускает нарушения, то данные об этом передаются в квартальную инспекцию для принятия мер.

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