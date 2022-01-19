В Тюмени наказывают за плохую уборку снега во дворах

Posted 19 января 2022, 15:57
Published 19 января 2022, 15:57
Modified 1 сентября 2022, 04:19
Updated 1 сентября 2022, 04:19
Так, согласно данным с 20 декабря 2021 года, за несоблюдение требований по уборке снега в отношении УК Центрального и Ленинского округов Тюмени составлено 38 и 20 административных протоколов соответственно, информирует Megatyumen.ru.
Ежедневно в рамках городского селекторного совещания специалисты Единого центра оперативного реагирования докладывают мэру Тюмени о темпах уборки автодорог и дворов от снега.
Как сообщили в мэрии, каждый горожанин имеет доступ к геопозиционным данным спецтехники по уборке снега, местоположение и количество уборочных машин в реальном времени можно наблюдать на электронной карте города.
Директор Единого центра оперативного реагирования Андрей Воротников пояснил, что работа по уборке дворов многоквартирных жилых домов производится согласно графику. В случае, если УК допускает нарушения, то данные об этом передаются в квартальную инспекцию для принятия мер.