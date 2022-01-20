Картина дня в Приморье: смерть в автобусе, ребрендинг пян-се и «ковидные» ограничения

Posted 20 января 2022, 13:32
Published 20 января 2022, 13:32
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
Смерть в автобусе
Водитель маршрутного автобуса в Артёме умер прямо за рулем, когда перевозил пассажиров. Произошло серьезное ДТП, однако из 8 пассажиров никто не пострадал. Прибывшие на место медики констатировали смерть 57-летнего водителя автобуса.
Ребрендинг пян-се
Администрация Владивостока поспешила заверить местных жителей, что исчезновение «бабушек с пян-се» с улиц дальневосточной столицы горожанам не грозит. Ранее несколько СМИ пытались выяснить куда же пропали все лотки по продаже этого популярного пирожка, но руководство компании не шло на контакт. Оказалось, что из-за сильного похолодания было решено сократить количество точек продаж. Приморцев заверили, что с потеплением количество лотков увеличится до 30, а их дизайн будет обновлен.
Новые «ковидные» ограничения
В Приморском крае усилили противоэпидемиологические требования. Работодателям Приморья вынесли рекомендации об организации строгого входного контроля на предприятиях и в фирмах. Теперь сотрудникам предписано измерять температуру тела на входе и отправлять домой при признаках инфекции