vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января 2022, 13:32

Published 20 января 2022, 13:32

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

Картина дня в Приморье: смерть в автобусе, ребрендинг пян-се и «ковидные» ограничения

20 января 2022, 13:32
Сюжет
Смерть
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Смерть в автобусе

Водитель маршрутного автобуса в Артёме умер прямо за рулем, когда перевозил пассажиров. Произошло серьезное ДТП, однако из 8 пассажиров никто не пострадал. Прибывшие на место медики констатировали смерть 57-летнего водителя автобуса.

Водитель пассажирского автобуса умер во время движения в Приморье
Узнать подробнее

Ребрендинг пян-се

Администрация Владивостока поспешила заверить местных жителей, что исчезновение «бабушек с пян-се» с улиц дальневосточной столицы горожанам не грозит. Ранее несколько СМИ пытались выяснить куда же пропали все лотки по продаже этого популярного пирожка, но руководство компании не шло на контакт. Оказалось, что из-за сильного похолодания было решено сократить количество точек продаж. Приморцев заверили, что с потеплением количество лотков увеличится до 30, а их дизайн будет обновлен.

«Мы вернёмся»: во Владивостоке объяснили пропажу продавщиц пян-се с улиц
Узнать подробнее

Новые «ковидные» ограничения

В Приморском крае усилили противоэпидемиологические требования. Работодателям Приморья вынесли рекомендации об организации строгого входного контроля на предприятиях и в фирмах. Теперь сотрудникам предписано измерять температуру тела на входе и отправлять домой при признаках инфекции

На дистанционный режим: в Приморье приняты новые «ковидные» требования
Узнать подробнее
Материалы по теме
Водитель пассажирского автобуса умер во время движения в ПриморьеНа дистанционный режим: в Приморье приняты новые «ковидные» требования«Мы вернёмся»: во Владивостоке объяснили пропажу продавщиц пян-се с улиц
#Новости#Общество#Владивосток#Торговля#Смерть#COVID-19#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика