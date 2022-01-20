Картина дня в Приморье: смерть в автобусе, ребрендинг пян-се и «ковидные» ограничения

Администрация Владивостока поспешила заверить местных жителей, что исчезновение «бабушек с пян-се» с улиц дальневосточной столицы горожанам не грозит. Ранее несколько СМИ пытались выяснить куда же пропали все лотки по продаже этого популярного пирожка, но руководство компании не шло на контакт. Оказалось, что из-за сильного похолодания было решено сократить количество точек продаж. Приморцев заверили, что с потеплением количество лотков увеличится до 30, а их дизайн будет обновлен.