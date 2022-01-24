Манёвры «чудилы» на трассе в Приморье попали на видео

Posted 24 января 2022, 07:57
Published 24 января 2022, 07:57
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
«Чудил на дороге, такие манёвры повторял и дальше, умчался в сторону Артёма», — рассказал очевидец странного поведения.
Автомобилисты, увидевшие этот ролик, отнеслись к поведению героя съемки неодобрительно.
«У меня сразу арабская музыка в голове заиграла»;
«В ГАИ надо видео отправить, а не сюда. Очень странный тип»;
«Господи, вот попадётся такой на дороге! Вожу неуверенно пока, всегда такого боюсь»;
«Вот и пригодилась змейка», — отмечают пользователи паблика «Экипажи ДПС», где разместили видео.
«Восток-Медиа» ранее писало о том, что житель Владивостока снял на видеорегистратор опасное и грубое нарушение ПДД. Рулевой Приуса не захотел стоять в пробках и смело поехал по встречной полосе. Характерно, что водитель, ко всему прочему, включил поворотник, когда заворачивал в сторону.