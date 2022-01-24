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Posted 24 января 2022, 07:57

Published 24 января 2022, 07:57

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Манёвры «чудилы» на трассе в Приморье попали на видео

24 января 2022, 07:57
Сюжет
Автомобиль
Житель Приморья записал на видеорегистратор максимально неадекватные манёвры одного из автомобилистов. Дело в том, что водитель решил поиграть в «змейку», меняя полосы движения на проезжей части.

«Чудил на дороге, такие манёвры повторял и дальше, умчался в сторону Артёма», — рассказал очевидец странного поведения.

Автомобилисты, увидевшие этот ролик, отнеслись к поведению героя съемки неодобрительно.

«У меня сразу арабская музыка в голове заиграла»;

«В ГАИ надо видео отправить, а не сюда. Очень странный тип»;

«Господи, вот попадётся такой на дороге! Вожу неуверенно пока, всегда такого боюсь»;

«Вот и пригодилась змейка», — отмечают пользователи паблика «Экипажи ДПС», где разместили видео.

«Восток-Медиа» ранее писало о том, что житель Владивостока снял на видеорегистратор опасное и грубое нарушение ПДД. Рулевой Приуса не захотел стоять в пробках и смело поехал по встречной полосе. Характерно, что водитель, ко всему прочему, включил поворотник, когда заворачивал в сторону.

#Новости#Общество#Видео#Автомобиль
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