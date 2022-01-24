Манёвры «чудилы» на трассе в Приморье попали на видео

«Восток-Медиа» ранее писало о том, что житель Владивостока снял на видеорегистратор опасное и грубое нарушение ПДД. Рулевой Приуса не захотел стоять в пробках и смело поехал по встречной полосе. Характерно, что водитель, ко всему прочему, включил поворотник, когда заворачивал в сторону.