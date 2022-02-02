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Posted 2 февраля 2022, 09:33

Published 2 февраля 2022, 09:33

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

У моряков с затонувшего в Приморье краболова — психоэмоциональное перевозбуждение

У моряков с затонувшего в Приморье краболова — психоэмоциональное перевозбуждение

2 февраля 2022, 09:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
После затопления краболовного судна «Акванавт» в приморском порту Зарубино 3 человека с переохлаждением обратились в местную амбулаторию. Об этом «Восток-Медиа» рассказали в медицинских структурах края.

У обратившихся граждан диагностировали лёгкое переохлаждение и психоэмоциональное перевозбуждение.

«Помощь оказана, в госпитализации не нуждались», — подчеркнул собеседник «Восток-Медиа».

Напомним, о погружении «Акванавта» под воду стало известно в середине дня 2 февраля. Судно принадлежит ООО «Русский краб», которой владеет бизнесмен Глеб Франк.

Причину аварии назвали сотрудники Следственного комитета, которые также возбудили уголовное дело из-за гибели старшего механика — тело мужчины было извлечено из-под воды.

Известно, что «Акванавт» примерно за год до катастрофы проходил модернизацию и был оснащён современным оборудованием.

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#Новости#Общество#Утонуло судно
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