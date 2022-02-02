У моряков с затонувшего в Приморье краболова — психоэмоциональное перевозбуждение

Posted 2 февраля 2022, 09:33
Published 2 февраля 2022, 09:33
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
У обратившихся граждан диагностировали лёгкое переохлаждение и психоэмоциональное перевозбуждение.
«Помощь оказана, в госпитализации не нуждались», — подчеркнул собеседник «Восток-Медиа».
Напомним, о погружении «Акванавта» под воду стало известно в середине дня 2 февраля. Судно принадлежит ООО «Русский краб», которой владеет бизнесмен Глеб Франк.
Причину аварии назвали сотрудники Следственного комитета, которые также возбудили уголовное дело из-за гибели старшего механика — тело мужчины было извлечено из-под воды.
Известно, что «Акванавт» примерно за год до катастрофы проходил модернизацию и был оснащён современным оборудованием.