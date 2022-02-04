«Никаких больше поцелуев»: аэропорт Владивостока опубликовал свод правил

В здании терминала можно воспользоваться антисептиком. Также нужно помнить о социальной дистанции и стараться не подходить к людям слишком близко. В магазинах рекомендуют использовать бесконтактную оплату — через карту или телефон. Не следует дотрагиваться грязными руками до своего лица.