vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля 2022, 05:05

Published 4 февраля 2022, 05:05

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

«Никаких больше поцелуев»: аэропорт Владивостока опубликовал свод правил

«Никаких больше поцелуев»: аэропорт Владивостока опубликовал свод правил

4 февраля 2022, 05:05
Фото: 1MI.
Сюжет
COVID-19
В аэропорту Владивостока из-за роста заражений коронавирусом напомнили несложные правила, которые помогут избежать заболевания или хотя бы снизить его риск.

В здании терминала можно воспользоваться антисептиком. Также нужно помнить о социальной дистанции и стараться не подходить к людям слишком близко. В магазинах рекомендуют использовать бесконтактную оплату — через карту или телефон. Не следует дотрагиваться грязными руками до своего лица.

«Старайтесь чаще обрабатывать антисептиком ваш мобильный телефон, а также избегайте дружеских рукопожатий и поцелуев до окончания пандемии. В зале ожидания садиться в кресла через одного», — добавили специалисты аэропорта.

Для путешествующих по международным направлениям в аэропорту Владивостока можно сдать ПЦР-тест. Входить в сам терминал можно только в маске.

«Если вы почувствуете лёгкое недомогание, обратитесь за помощью в медицинский кабинет, который работает на территории аэропорта», — добавили представители воздушной гавани.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подростки от 12 до 17 лет могут бесплатно привиться от коронавируса в поликлиниках Приморья. Несовершеннолетним ставят специальную вакцину «Спутник М» с меньшей, чем у «Спутник V» дозировкой.

Материалы по теме
695 человек в Приморье заразились коронавирусом за суткиВо Владивостоке на дистанционный режим из-за коронавируса ушли 90 классовПочти 100 подростков в Приморье привили от коронавируса
#Новости#Общество#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика