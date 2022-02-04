«Никаких больше поцелуев»: аэропорт Владивостока опубликовал свод правил

Posted 4 февраля 2022, 05:05
Published 4 февраля 2022, 05:05
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В здании терминала можно воспользоваться антисептиком. Также нужно помнить о социальной дистанции и стараться не подходить к людям слишком близко. В магазинах рекомендуют использовать бесконтактную оплату — через карту или телефон. Не следует дотрагиваться грязными руками до своего лица.
«Старайтесь чаще обрабатывать антисептиком ваш мобильный телефон, а также избегайте дружеских рукопожатий и поцелуев до окончания пандемии. В зале ожидания садиться в кресла через одного», — добавили специалисты аэропорта.
Для путешествующих по международным направлениям в аэропорту Владивостока можно сдать ПЦР-тест. Входить в сам терминал можно только в маске.
«Если вы почувствуете лёгкое недомогание, обратитесь за помощью в медицинский кабинет, который работает на территории аэропорта», — добавили представители воздушной гавани.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подростки от 12 до 17 лет могут бесплатно привиться от коронавируса в поликлиниках Приморья. Несовершеннолетним ставят специальную вакцину «Спутник М» с меньшей, чем у «Спутник V» дозировкой.