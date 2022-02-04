Синоптики рассказали, какая погода будет в Приморье в первые выходные февраля

Posted 4 февраля 2022, 04:57
Published 4 февраля 2022, 04:57
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Холоднее всего будет в тёмное время суток — в ночь с пятницы на субботу в горных районах ожидается -29… -32 градуса, хотя на большей части территории края столбики термометров останутся в рамках -15… -25 градусов, а на берегу температура воздуха окажется не ниже -11… -14 градусов.
Днём в субботу, 5 февраля, в крае похолодает в сравнении с пятницей. Из-за перемещения тропосферной ложбины столбики термометров опустятся на 1-3 градуса ниже, чем в светлое время предыдущих суток.
Как отмечают в Примпогоде, в прибрежных районах ожидается сильный ветер, местами могут пройти осадки.
Температура воздуха в воскресенье, 6 февраля, днём и ночью не будет отличаться от субботней, осадков днём не ожидается.
Схожая ситуация будет и во Владивостоке, где не предвидится снегопадов, но задует сильный ветер.
«Температура в ночные и утренние часы -13… -17 градусов, во второй половине дня -7…-11 градусов», — добавили синоптики.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало комментарий главы Примгидромета Бориса Кубая о 4-дневном снегопаде, который якобы ожидается во Владивостоке в середине февраля.