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Posted 4 февраля 2022, 04:57

Published 4 февраля 2022, 04:57

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Синоптики рассказали, какая погода будет в Приморье в первые выходные февраля

Синоптики рассказали, какая погода будет в Приморье в первые выходные февраля

4 февраля 2022, 04:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
В выходные 5–6 февраля в Приморском крае похолодает на 1-3 градуса в сравнении с предыдущими днями, местами ожидается снег, поднимется сильный ветер.

Холоднее всего будет в тёмное время суток — в ночь с пятницы на субботу в горных районах ожидается -29… -32 градуса, хотя на большей части территории края столбики термометров останутся в рамках -15… -25 градусов, а на берегу температура воздуха окажется не ниже -11… -14 градусов.

Днём в субботу, 5 февраля, в крае похолодает в сравнении с пятницей. Из-за перемещения тропосферной ложбины столбики термометров опустятся на 1-3 градуса ниже, чем в светлое время предыдущих суток.

Как отмечают в Примпогоде, в прибрежных районах ожидается сильный ветер, местами могут пройти осадки.

Температура воздуха в воскресенье, 6 февраля, днём и ночью не будет отличаться от субботней, осадков днём не ожидается.

Схожая ситуация будет и во Владивостоке, где не предвидится снегопадов, но задует сильный ветер.

«Температура в ночные и утренние часы -13… -17 градусов, во второй половине дня -7…-11 градусов», — добавили синоптики.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало комментарий главы Примгидромета Бориса Кубая о 4-дневном снегопаде, который якобы ожидается во Владивостоке в середине февраля.

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#Новости#Общество#Погода
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