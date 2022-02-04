Синоптики рассказали, какая погода будет в Приморье в первые выходные февраля

Холоднее всего будет в тёмное время суток — в ночь с пятницы на субботу в горных районах ожидается -29… -32 градуса, хотя на большей части территории края столбики термометров останутся в рамках -15… -25 градусов, а на берегу температура воздуха окажется не ниже -11… -14 градусов.