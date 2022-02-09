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Posted 9 февраля 2022, 16:20

Published 9 февраля 2022, 16:20

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Захарова рассказала, как МИД России опровергает фейки в прессе

Захарова рассказала, как МИД России опровергает фейки в прессе

9 февраля 2022, 16:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о том, какая работа проводится ведомством по опровержению фейковых сообщений в средствах массовой информации.

По ее словам, на сайте МИДа существует специальная рубрика, которая называется «Антифейк», пишет RT.

Захарова отметила, что в этом разделе публикуются далеко не все материалы, дезинформирующие россиян, так как подобных материалов очень много. Поэтому там публикуются только наиболее яркие фейковые новости, а также их опровержения и ответы представителей МИД. Мария Захарова пояснила, что нередко приходится также делать заявления по поводу конкретных СМИ, сочетая таким образом распространение объективной информации по тому или иному вопросу.

Мы сочетаем продвижение объективной картины того или иного события с персонализацией средства массовой информации или автора публикации и заявлением о несогласии с приведенными фактами, которые не соответствуют действительности, подчеркнула официальный представитель ведомства.

#Новости#Власть
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