Захарова рассказала, как МИД России опровергает фейки в прессе

Захарова отметила, что в этом разделе публикуются далеко не все материалы, дезинформирующие россиян, так как подобных материалов очень много. Поэтому там публикуются только наиболее яркие фейковые новости, а также их опровержения и ответы представителей МИД. Мария Захарова пояснила, что нередко приходится также делать заявления по поводу конкретных СМИ, сочетая таким образом распространение объективной информации по тому или иному вопросу.