Жители Тюмени собрали вторую партию гуманитарного груза для жителей Донбасса

Как ранее сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, в Ростовскую область уже поступило 800 тонн гуманитарного груза, собранного жителями разных регионов России. Автоколонна сначала отправилась в распределительный центр, а потом в ПВР. До конца текущей неделе в регион планируют доставить еще 500 тонн гумпомощи.