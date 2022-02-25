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Posted 25 февраля 2022, 19:14

Published 25 февраля 2022, 19:14

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Жители Тюмени собрали вторую партию гуманитарного груза для жителей Донбасса

Жители Тюмени собрали вторую партию гуманитарного груза для жителей Донбасса

25 февраля 2022, 19:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Из Тюмени отправилась вторая партия гуманитарного груза для беженцев с ЛДНР, размещенных в пунктах временного размещения в Ростовской области. Тюменцы передали воду, предметы первой необходимости, детское питание, продукты длительного хранения.

Гуманитарная акция была организована на базе волонтерского центра «Единой России», к ней присоединились бизнесмены, депутаты и неравнодушные жители региона, сообщает Megatyumen.ru.

Как ранее сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, в Ростовскую область уже поступило 800 тонн гуманитарного груза, собранного жителями разных регионов России. Автоколонна сначала отправилась в распределительный центр, а потом в ПВР. До конца текущей неделе в регион планируют доставить еще 500 тонн гумпомощи.

Секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов отметил, что вторая партия гумпомощи уже сформирована. Так, жители области собрали детские игрушки, учебники, книжки, электротовары, одноразовую посуд и, средств гигиены.

«В ближайшее время отправим еще одну машину с гуманитарным грузом, люди нуждаются в нашей помощи, — подчеркнул Артюхов.

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