Убытки от санкций могут подорвать экономику одной из главных отраслей Приморья

— На все рыбодобывающие суда, которые строятся у нас, на российских верфях, мы покупаем иностранные пропульсивные установки — германские, норвежские, либо других стран. У нас их не производят, как и другое, необходимое оборудования. И вынуждены закупать импортное. Например, навигационное — в Японии, мощные рыбоперерабатывающии линии — в Германии. И вот теперь, когда объявлены серьёзные антироссийские санкции, мы полагаем, что у нас возникнут сложности с достройкой судов, которые уже заложены. И уже точно возникнут проблемы с оснащением судов, которые мы собираемся строить в рамках второго этапа — через год-два, — отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.