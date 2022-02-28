В некоторых школах Владивостока решено прекратить занятия

Утром в понедельник, 28 февраля, волна минирования прокатилась по школам дальневосточной столицы. На почты ряда учебных учреждений пришли письма с угрозами. Все руководители действовали по строгой инструкции — сразу же начали эвакуацию и сообщили о происходящем в экстренные службы.