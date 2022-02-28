vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля 2022, 00:35

Published 28 февраля 2022, 00:35

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

В некоторых школах Владивостока решено прекратить занятия

В некоторых школах Владивостока решено прекратить занятия

28 февраля 2022, 00:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Образовательные учреждения Владивостока получают сообщения о минирования. В нескольких школах решено прекратить занятия.

Утром в понедельник, 28 февраля, волна минирования прокатилась по школам дальневосточной столицы. На почты ряда учебных учреждений пришли письма с угрозами. Все руководители действовали по строгой инструкции — сразу же начали эвакуацию и сообщили о происходящем в экстренные службы.

Как уточнили в пресс-службе мэрии города, не менее чем в десяти школах занятия решено прекратить.

«Принято решение о прекращении занятий и эвакуации школ № 1, 2, 5, 50, 57, 61, 64, 67, 77, 80, 83», — сообщили в администрации города.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в начале месяца эвакуация школ прошла в Находке. Причина всё та же — сообщения об угрозах на объектах.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика