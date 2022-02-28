В некоторых школах Владивостока решено прекратить занятия

Posted 28 февраля 2022, 00:35
Published 28 февраля 2022, 00:35
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Утром в понедельник, 28 февраля, волна минирования прокатилась по школам дальневосточной столицы. На почты ряда учебных учреждений пришли письма с угрозами. Все руководители действовали по строгой инструкции — сразу же начали эвакуацию и сообщили о происходящем в экстренные службы.
Как уточнили в пресс-службе мэрии города, не менее чем в десяти школах занятия решено прекратить.
«Принято решение о прекращении занятий и эвакуации школ № 1, 2, 5, 50, 57, 61, 64, 67, 77, 80, 83», — сообщили в администрации города.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в начале месяца эвакуация школ прошла в Находке. Причина всё та же — сообщения об угрозах на объектах.