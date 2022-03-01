Сможет ли остров Русский во Владивостоке озолотиться на санкциях

— Эти меры выглядят оправданными в условиях резкого обострения экономической ситуации, — комментирует руководитель Центра финансового анализа и прогнозирования Александр Ивашкин. — Это позволяет не допускать паники и обвала акций российских компаний. Ну, и к тому же должно пройти какое-то время, чтобы биржевые трейдеры успокоились и принимали верные решения. Считаю, что эти действия позволят избежать прямого оттока капитала из страны за счёт продажи ценных бумаг.