Сможет ли остров Русский во Владивостоке озолотиться на санкциях

Posted 1 марта 2022, 07:26
Published 1 марта 2022, 07:26
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Документ, размещённый на сайте Кремля, вступил в силу с 28 февраля и включает в себя такие меры, продажа 80% от валютной выручки, полученной с 1 января 2022 года.
Кроме того, с сегодняшнего дня запрещены передачи от резидентов в пользу нерезидентов валюты по договорам займа, а также зачисления инвалюты на свои счета, открытые за рубежом. Под запретом и переводы с использованием иностранных электронных платёжных систем.
Помимо этого, компании до 31 декабря этого года смогут приобретать размещённые ими ценные бумаги только при соблюдении целого ряда условий.
Как отмечают эксперты, обязательная продажа 80% экспортной выручки и запрет на продажу российских бумаг иностранцами в сочетании с повышением Банком России ключевой ставки до 20% может временно смягчить давление на курс рубля и инфляционные ожидания.
— Эти меры выглядят оправданными в условиях резкого обострения экономической ситуации, — комментирует руководитель Центра финансового анализа и прогнозирования Александр Ивашкин. — Это позволяет не допускать паники и обвала акций российских компаний. Ну, и к тому же должно пройти какое-то время, чтобы биржевые трейдеры успокоились и принимали верные решения. Считаю, что эти действия позволят избежать прямого оттока капитала из страны за счёт продажи ценных бумаг.
Эксперт не исключает, что финансовые власти готовятся к очередной (четвертой) деофшоризации экономики в виде амнистии капитала. То есть, предоставить возможность легализовать счета в иностранных банках, избежав наказания за вероятные нарушения российского валютного и налогового законодательства.
— Будет ли такая амнистия добровольной или принудительной, покажет время. Но ясно уже сейчас, что те самые выведенные из России «русские» деньги в некоторых юрисдикциях стали себя чувствовать сейчас весьма неуютно, — уверен аналитик.
На экономике Приморья и его главного города эти меры могут оказаться очень позитивно ещё и из-за того, что возвращённые на родину капиталы могут найти себе пристанище в офшоре на острове Русском. Которому, как известно, присвоен статус специального административного района (САР).
Совсем скоро мы сможем узнать, станет ли САР на Русском «тихой гаванью» для амнистированных денег российских олигархов.