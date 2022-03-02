Работает эвакуатор: автомобилистов Владивостока предупредили об изменениях

Ранее «Восток-Медиа» писало, что с 1 по 10 марта по целому ряду адресов во Владивостоке будет запрещена парковка. Как сообщили в мэрии, это вынужденная мера для борьбы с нелегальной торговлей цветами к Международному женскому дню.