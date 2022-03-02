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Posted 2 марта 2022, 06:35

Published 2 марта 2022, 06:35

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

иллюстративное фото

Работает эвакуатор: автомобилистов Владивостока предупредили об изменениях

2 марта 2022, 06:35
Фото: Медиахолдинг1Mi. иллюстративное фото
Сюжет
Автомобили
Во Владивостоке снова изменятся правила проезда и парковки на улице Фастовская. Сложившаяся ситуация регулярно приводила к возникновению пробок и затруднениям в движении автомобильного транспорта.

Чтобы решить проблему, жителям улицы Фастовская пришлось обратиться в профильные ведомства. В районе Фастовской, 29 регулярно складывалась ситуация, когда автомобили не могли разъехаться физически.

После установки знака «Остановка запрещена» парковка по обеим сторонам дороги будет запрещена, что поспособствует беспрепятственному проезду автотранспорта.

Дополнительно будет установлен знак «Работает эвакуатор». Водителей города просят внимательно следить за дорогой, знаками и соблюдать ПДД.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что с 1 по 10 марта по целому ряду адресов во Владивостоке будет запрещена парковка. Как сообщили в мэрии, это вынужденная мера для борьбы с нелегальной торговлей цветами к Международному женскому дню.

#Новости#Общество#Владивосток#Автомобили#ПДД#Авто
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