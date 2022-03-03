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Posted 3 марта 2022, 08:25

Published 3 марта 2022, 08:25

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

FESCO отмечает рост спроса на свои услуги

3 марта 2022, 08:25
Сюжет
Эксклюзив
Крупнейшая частная транспортно-логистическая компания в России — FESCO — не фиксирует отказов на бронирование заявок на перевозки грузов, несмотря на введение антироссийских санкций.

Как заявили в пресс-службе компании, транспортная группа FESCO и входящий в её состав компания «Владивостокский морской торговый порт» продолжают оказывать логистические услуги без задержек и в полном объёме.

— Наоборот, видим увеличение количества запросов от клиентов из Азии на перевозки грузов через Дальний Восток России в связи с ограничениями отправок через порты Новороссийск и Санкт-Петербург, — сообщил корр. «Восток-Медиа» представитель FESCO.

Напомним, один из лидеров в сфере контейнерных морских перевозок Maersk объявил о приостановке с 1 марта доставки грузов в Россию за исключением продовольствия и медикаментов. Причём на следующий день, 2 марта, Maersk заявила уже о прекращении приёма всех новых заявок.

— Поскольку стабильность нашей деятельности и грузов наших клиентов имеет решающее значение, мы теперь также вынуждены временно прекратить приём всех новых бронирований рефрижераторов в/из Санкт-Петербурга и Калининграда. Ворота в Новороссийске и на Дальнем Востоке России остаются открытыми и в настоящее время, — сообщается на официальном сайте перевозчика.

#Новости#Экономика#Эксклюзив#Порт
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