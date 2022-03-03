FESCO отмечает рост спроса на свои услуги

Напомним, один из лидеров в сфере контейнерных морских перевозок Maersk объявил о приостановке с 1 марта доставки грузов в Россию за исключением продовольствия и медикаментов. Причём на следующий день, 2 марта, Maersk заявила уже о прекращении приёма всех новых заявок.