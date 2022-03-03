FESCO отмечает рост спроса на свои услуги

Posted 3 марта 2022, 08:25
Published 3 марта 2022, 08:25
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Как заявили в пресс-службе компании, транспортная группа FESCO и входящий в её состав компания «Владивостокский морской торговый порт» продолжают оказывать логистические услуги без задержек и в полном объёме.
— Наоборот, видим увеличение количества запросов от клиентов из Азии на перевозки грузов через Дальний Восток России в связи с ограничениями отправок через порты Новороссийск и Санкт-Петербург, — сообщил корр. «Восток-Медиа» представитель FESCO.
Напомним, один из лидеров в сфере контейнерных морских перевозок Maersk объявил о приостановке с 1 марта доставки грузов в Россию за исключением продовольствия и медикаментов. Причём на следующий день, 2 марта, Maersk заявила уже о прекращении приёма всех новых заявок.
— Поскольку стабильность нашей деятельности и грузов наших клиентов имеет решающее значение, мы теперь также вынуждены временно прекратить приём всех новых бронирований рефрижераторов в/из Санкт-Петербурга и Калининграда. Ворота в Новороссийске и на Дальнем Востоке России остаются открытыми и в настоящее время, — сообщается на официальном сайте перевозчика.