Прощание с «японками»? Любимые автофирмы жителей Приморья приняли радикальное решение

Posted 3 марта 2022, 03:09
Published 3 марта 2022, 03:09
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Автомобили популярных брендов не будут поставляться в Россию из-за «нарушения логистических цепочек в регионе», как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Тойота Мотор».
Проблемы с поставками также вызвали закрытие завода в Санкт-Петербурге, где производятся Toyota Camry и Toyota Rav4. Сроки возобновления работы предприятия и восстановления поставок машин на российский рынок не сообщаются.
«В компании подчеркнули, что поставки автомобилей будут возобновлены по мере восстановления цепочек поставок», — пишет агентство.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что спрос на автомобили из Японии упал среди жителей Приморского края. Опрос, в котором приняли участие более 5 000 человек, показал незаинтересованность большей части населения в покупке «японок».