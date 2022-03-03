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Posted 3 марта 2022, 03:09

Published 3 марта 2022, 03:09

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Прощание с «японками»? Любимые автофирмы жителей Приморья приняли радикальное решение

Прощание с «японками»? Любимые автофирмы жителей Приморья приняли радикальное решение

3 марта 2022, 03:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Автомобили
Компании Toyota и Lexus сообщили о приостановке поставок своих машин на российский рынок. Дата снятия этого ограничения не сообщается, зато известны причины, побудившие принять такое решение.

Автомобили популярных брендов не будут поставляться в Россию из-за «нарушения логистических цепочек в регионе», как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Тойота Мотор».

Проблемы с поставками также вызвали закрытие завода в Санкт-Петербурге, где производятся Toyota Camry и Toyota Rav4. Сроки возобновления работы предприятия и восстановления поставок машин на российский рынок не сообщаются.

«В компании подчеркнули, что поставки автомобилей будут возобновлены по мере восстановления цепочек поставок», — пишет агентство.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что спрос на автомобили из Японии упал среди жителей Приморского края. Опрос, в котором приняли участие более 5 000 человек, показал незаинтересованность большей части населения в покупке «японок».

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#Новости#Экономика#Россия#Автомобили
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