Прощание с «японками»? Любимые автофирмы жителей Приморья приняли радикальное решение

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Компании Toyota и Lexus сообщили о приостановке поставок своих машин на российский рынок. Дата снятия этого ограничения не сообщается, зато известны причины, побудившие принять такое решение.

Автомобили популярных брендов не будут поставляться в Россию из-за «нарушения логистических цепочек в регионе», как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Тойота Мотор». Проблемы с поставками также вызвали закрытие завода в Санкт-Петербурге, где производятся Toyota Camry и Toyota Rav4. Сроки возобновления работы предприятия и восстановления поставок машин на российский рынок не сообщаются. «В компании подчеркнули, что поставки автомобилей будут возобновлены по мере восстановления цепочек поставок», — пишет агентство. Ранее «Восток-Медиа» писало, что спрос на автомобили из Японии упал среди жителей Приморского края. Опрос, в котором приняли участие более 5 000 человек, показал незаинтересованность большей части населения в покупке «японок». Материалы по теме «Электричка» от Toyota удивит приморцев своим неудобством и начинкой из электроники Купил и пожалел: вот, чем может аукнуться покупка Toyota Prius во Владивостоке