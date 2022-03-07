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Posted 7 марта 2022, 01:02

Published 7 марта 2022, 01:02

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Синоптики — о температуре, ветре и осадках на 8 марта в Приморье и Владивостоке

7 марта 2022, 01:02
Сюжет
Прогноз погоды
В этом году 8 марта в Приморье ожидается спокойная и ясная погода, заявили в Примпогоде. Ветер стихнет. Ночью ожидаются зимние температуры — до минус 20°С. А вот днём — везде весна, почти везде воздух прогреется до плюсовых значений, лишь на севере немного морозно — до минус 3°С.

Во Владивостоке Международный женский день порадует безоблачным небом и отсутствием ветра. Синоптики за последние два десятка лет наблюдений заметили, что 8 марта чаще всего обходилось без осадков. Температура колебалась от минус 8°С до плюс 5°С. Самым холодным выдался 2010 год: ночью -16°С, днём -9°С. В предпандемийный 2019 год в столице ДФО 8 марта было рекордно тепло — +8°С. До того самым тёплым считался день 8 марта в 1980 году, когда столбик уличного термометра доходил до отметки в +7,3°С. А 2018 год отметился очень сильным снегом, за сутки выпало 36 мм.

#Новости#Общество#Прогноз погоды#Праздник
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