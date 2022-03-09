Россияне смогут уйти на каникулы. Кредитные

Что касается условий предоставления отсрочки, то вряд ли стоит рассчитывать, что банки придумают новые существенные «плюшки» к уже озвученным. Кредитный рынок сегодня — это не только высоко конкурентный, но и очень зарегулированный, и в нём мало места для какого-либо творчества, в этих условиях банки мало что могут себе позволить, считает эксперт.