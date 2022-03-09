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Posted 9 марта 2022, 08:22

Published 9 марта 2022, 08:22

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Россияне смогут уйти на каникулы. Кредитные

9 марта 2022, 08:22
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Банки
Россияне, взявшие кредит до 1 марта текущего года, смогут уйти на кредитные каникулы на полгода.

Госдумой принят пакет законов, направленных на защиту экономики и граждан в условиях зарубежных санкций. Среди них — документ, регулирующий право россиян и компаний малого и среднего бизнеса на отсрочку, в том числе — по ипотечным займам. Соответствующий федеральный закон № 46-ФЗ 8 марта подписал Владимир Путин.

Как сообщается на сайте Госдумы, заёмщик вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с заявлением изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита.

Как объясняет Банк России, физлица смогут оформить кредитные каникулы, если они столкнулись с существенным снижением своих доходов (как минимум на 30%), а бизнес — если работает в отраслях из перечня, утверждённого правительством.

Подобный механизм уже действовал в стране в 2020 году, в период первой волны пандемии, и показал свою эффективность: 70–75% заёмщиков, которые им воспользовались, смогли преодолеть временные трудности и вернулись в график платежей. При этом они не испортили свою кредитную историю, а банки сохранили лояльных клиентов.

В 2020 году банки охотно шли навстречу заёмщикам и оформляли кредитные каникулы, поскольку худшее, что может случиться с кредитной организацией — это необслуживаемый заём.

— Для банкиров любой проблемный кредит — это «гвоздь в ботинке». За банками ведётся неусыпный контроль и надзор. Есть определенный уровень задолженности, за которые у них не потребуют объяснения, но если он превышен, то банкирам придётся объясняться перед контролирующими и регулирующими структурами. Финансисты рады любой возможности избавиться от плохих кредитов в отчётности, поэтому кредитные каникулы они только приветствуют, — комментирует кандидат экономических наук, преподаватель Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич.

Что касается условий предоставления отсрочки, то вряд ли стоит рассчитывать, что банки придумают новые существенные «плюшки» к уже озвученным. Кредитный рынок сегодня — это не только высоко конкурентный, но и очень зарегулированный, и в нём мало места для какого-либо творчества, в этих условиях банки мало что могут себе позволить, считает эксперт.

#Новости#Экономика#Банки#Касается каждого#Каникулы
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