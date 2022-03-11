Бывшая сотрудница банка заплатит работодателю из Приморья более 350 тысяч рублей

Posted 11 марта 2022, 05:57
Published 11 марта 2022, 05:57
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Было установлено, что в течение полугода с июля 2020 по январь 2021 года, используя информацию о лимите денежных средств на кредитках клиентов, которые долго ими не пользовалась, женщина перевыпускала банковские карты.
Чужие карты женщина использовала для оплаты покупок, а также снимала с них деньги.
Суд назначил виновнице четыре с половиной года условного лишения свободы с испытательным сроком в три года. Женщина частично возместила ущерб. На оставшуюся сумму более, чем в 350 тысяч рублей, банк подал гражданский иск, который суд удовлетворил.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что другая жительница Приморья, облапошила 13 человек используя мобильные телефоны.