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Posted 11 марта 2022, 05:57

Published 11 марта 2022, 05:57

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Бывшая сотрудница банка заплатит работодателю из Приморья более 350 тысяч рублей

Бывшая сотрудница банка заплатит работодателю из Приморья более 350 тысяч рублей

11 марта 2022, 05:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
Бывшая работница банковской организации использовала служебное положение, чтобы поправить собственное материальное положение. Общий ущерб работодателю от действий бывшей сотрудницы превысил 400 тысяч рублей.

Было установлено, что в течение полугода с июля 2020 по январь 2021 года, используя информацию о лимите денежных средств на кредитках клиентов, которые долго ими не пользовалась, женщина перевыпускала банковские карты.

Чужие карты женщина использовала для оплаты покупок, а также снимала с них деньги.

Суд назначил виновнице четыре с половиной года условного лишения свободы с испытательным сроком в три года. Женщина частично возместила ущерб. На оставшуюся сумму более, чем в 350 тысяч рублей, банк подал гражданский иск, который суд удовлетворил.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что другая жительница Приморья, облапошила 13 человек используя мобильные телефоны.

#Новости#Происшествие#Мошенники#Деньги#Банк
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