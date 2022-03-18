«Дорого — богато»: во Владивостоке случилось ДТП с Lamborghini и КАМАЗом

[Нечего] ставить на повороте. Все прекрасно знают, что оттуда фуры идут целый день;

Эти [глупцы] на легковушках права купили, а вот мозги не купили. На этом повороте тягачи выезжают с торгового порта. Я тоже там одну [неразумную] притёр год назад;

Так поставят свои тачки как попало, не думая… Вот и результат;

Там ремонта от 500 тысяч до 2 миллионов рублей + если багажник задет, там ещё больше будет;