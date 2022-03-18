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Posted 18 марта 2022, 02:33

Published 18 марта 2022, 02:33

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

«Дорого — богато»: во Владивостоке случилось ДТП с Lamborghini и КАМАЗом

18 марта 2022, 02:33
Сюжет
Происшествие
В дальневосточной столице произошло потенциально дорогостоящее ДТП. КАМАЗ зацепил стоящий жёлтый Lamborghini Urus стоимостью порядка 16 500 000 рублей.

Автоавария формата «Дорого — богато» произошла во Владивостоке. Грузовой автомобиль КАМАЗ при выезде с перекрёстка на Светланской, 52 зацепил припаркованный жёлтый Lamborghini Urus.

Судя по фото, которое опубликовал autogarant_vl у себя в Telegram, автомобиль итальянской компании был запаркован на перекрёстке с нарушением правил ПДД. Учитывая ширину улиц во Владивостоке, ДТП было неминуемо.

В социальных сетях пользователи в комментариях неоднократно указали на эту ошибку водителя Lamborghini, однако и водителя КАМАЗА никто не хвалил.

  • [Нечего] ставить на повороте. Все прекрасно знают, что оттуда фуры идут целый день;
  • Эти [глупцы] на легковушках права купили, а вот мозги не купили. На этом повороте тягачи выезжают с торгового порта. Я тоже там одну [неразумную] притёр год назад;
  • Так поставят свои тачки как попало, не думая… Вот и результат;
  • Там ремонта от 500 тысяч до 2 миллионов рублей + если багажник задет, там ещё больше будет;
  • Видно, фура старалась. Ну, а Ламбе [нечего] парковаться где попало.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что в Арсеньеве ребёнок попал под машину. Мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал водитель Toyota Wish.

#Новости#Владивосток#Происшествие#ДТП
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