«Дорого — богато»: во Владивостоке случилось ДТП с Lamborghini и КАМАЗом

Posted 18 марта 2022, 02:33
Published 18 марта 2022, 02:33
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Автоавария формата «Дорого — богато» произошла во Владивостоке. Грузовой автомобиль КАМАЗ при выезде с перекрёстка на Светланской, 52 зацепил припаркованный жёлтый Lamborghini Urus.
Судя по фото, которое опубликовал autogarant_vl у себя в Telegram, автомобиль итальянской компании был запаркован на перекрёстке с нарушением правил ПДД. Учитывая ширину улиц во Владивостоке, ДТП было неминуемо.
В социальных сетях пользователи в комментариях неоднократно указали на эту ошибку водителя Lamborghini, однако и водителя КАМАЗА никто не хвалил.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что в Арсеньеве ребёнок попал под машину. Мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал водитель Toyota Wish.