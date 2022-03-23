Синоптики рассказали, какой будет погода в Приморье в последние выходные марта

В столице ДФО дождь пройдёт в ночь на 26 марта при температуре воздуха 0… +2 градуса. Днём столбики термометров поднимутся до 7-19 градусов выше нуля. В ночь на воскресенье температурный фон будет равен 0 градусам. К вечеру 27 марта могут пойти небольшие осадки. Похолодает на 1-3 градуса.