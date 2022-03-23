Синоптики рассказали, какой будет погода в Приморье в последние выходные марта

Posted 23 марта 2022, 03:47
Published 23 марта 2022, 03:47
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Первый весенний месяц близится к концу. Синоптики уже знают, какой будет погода в Приморье в предстоящие субботу и воскресенье, 26 и 27 марта.
В ночь с 25 на 26 марта из-за влияния фронтальных разделов циклона на большей части края ожидаются осадки разной интенсивности. Из-за повышенной облачности и осадков уменьшится выхолаживание, температурный фон ночью составит +4… -3 градуса. Днём в субботу осадки закончатся, воздух по краю прогреется до +5… +12 градусов.
В ночь на 27 марта ожидается похолодание, температурный фон будет ниже на 2-5 градусов. Днём в воскресенье небольшие осадки ожидаются в южной части региона. Дневной температурный фон окажется немного меньше субботнего.
В столице ДФО дождь пройдёт в ночь на 26 марта при температуре воздуха 0… +2 градуса. Днём столбики термометров поднимутся до 7-19 градусов выше нуля. В ночь на воскресенье температурный фон будет равен 0 градусам. К вечеру 27 марта могут пойти небольшие осадки. Похолодает на 1-3 градуса.