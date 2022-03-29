Нарушения на 23 миллиона: проверка дорог в Приморье закончилась возбуждением дела

Posted 29 марта 2022, 00:45
Published 29 марта 2022, 00:45
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Обвиняемая в серьёзных нарушениях компания «Нарек» сдала отремонтированные дороги ещё в августе 2021 года.
Сумма контракта с фирмой составляла 46 миллионов рублей, но, как выяснилось во время проверки, половина этой суммы была заплачена городскими властями впустую.
«Вскрыты многочисленные нарушения требований законодательства к качеству выполненных работ и порядку их приёмки», — объяснили в прокуратуре Приморского края.
Выявленные нарушения легли в основу уголовного дела по части 1.1 статьи 293 (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).
Расследования нарушений продолжается и не исключено, что в будущем будет возбуждено дело за преднамеренное невыполнение условий договора компанией.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что бывший руководитель приморского фонда капитального ремонта подозревается в участии в коррупционных схемах.