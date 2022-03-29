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Posted 29 марта 2022, 00:45

Published 29 марта 2022, 00:45

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Нарушения на 23 миллиона: проверка дорог в Приморье закончилась возбуждением дела

Нарушения на 23 миллиона: проверка дорог в Приморье закончилась возбуждением дела

29 марта 2022, 00:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Ремонт дорог
Сотрудники прокуратуры Партизанска обнаружили, что компания-подрядчик при ремонте дорог допустила нарушений на 23 миллиона рублей. По факту вопиющей халатности возбуждено уголовное дело.

Обвиняемая в серьёзных нарушениях компания «Нарек» сдала отремонтированные дороги ещё в августе 2021 года.

Сумма контракта с фирмой составляла 46 миллионов рублей, но, как выяснилось во время проверки, половина этой суммы была заплачена городскими властями впустую.

«Вскрыты многочисленные нарушения требований законодательства к качеству выполненных работ и порядку их приёмки», — объяснили в прокуратуре Приморского края.

Выявленные нарушения легли в основу уголовного дела по части 1.1 статьи 293 (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

Расследования нарушений продолжается и не исключено, что в будущем будет возбуждено дело за преднамеренное невыполнение условий договора компанией.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что бывший руководитель приморского фонда капитального ремонта подозревается в участии в коррупционных схемах.

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#Новости#Общество#Ремонт дорог#Прокуратура
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